  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Лион Смотреть онлайн
В тренде

Динамо - Лион онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 12 июля 2022, 19:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 1
Обновить
77'
Лион
Лион
Ход матча
Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
30%
Лион
28%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
09.07.2022 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Люцерн В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
05.07.2022 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Янг Бойз Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
02.07.2022 - 20:00 Динамо 1 - 0 Завершен Сьон В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
29.06.2022 - 21:00 Динамо 0 - 2 Завершен Лозанна Спорт П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
26.06.2022 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Ивердон Н
Показать больше
Последние матчи - Лион
Чемпионат Франции 2021/2022
21.05.2022 - 22:00 Клермон 1 - 2 Завершен Лион В
Чемпионат Франции 2021/2022
14.05.2022 - 22:00 Лион 3 - 2 Завершен Нант В
Чемпионат Франции 2021/2022
08.05.2022 - 14:00 Метц 3 - 2 Завершен Лион П
Чемпионат Франции 2021/2022
01.05.2022 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершен Лион В
Чемпионат Франции 2021/2022
23.04.2022 - 18:00 Лион 5 - 2 Завершен Монпелье В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
42%
Ничья
30%
Лион
28%
Трансляция
61'
Гоооол!!!
Лион сокращает отставание. Мохаммед Эль-Аруш мощным выстрелом из-за пределов штрафной прошил Дениса Бойко.
58'
Гоооол!!!
Киевляне удваивают преимущество! Владислав Супряга хладнокровно разобрался в ситуации, ударом с линии штрафной поразив дальний угол.
53'
Опасный момент
Попытке Лукаса Пакеты в очередной раз не хватило точности. Денис Бойко может вздохнуть с облегчением.
52'
Опасный момент
Ошибка Дениса Бойко при стандарте едва не привела к пропущенному мячу. К счастью, Тино Кадевере не смог поразить пустые ворота.
50'
Опасный момент
Реми Риу безупречно играет на ленточке! Голкипер Лиона справился с коварным ударом Владислава Ваната в ближний угол.
48'
Денис Бойко совершает мастерский сейв после обводящего удара в исполнении Бредли Барколы.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Динамо йде до роздягальні за мінімальної переваги в рахунку. Сподіваємося, у другому таймі кияни зможуть розвинути свій успіх.
45+2'
Свисток
Перерыв.
43'
Опасный момент
Стопроцентный голевой момент не реализовал Владислав Супряга! Форвард Динамо не сумел переиграть вратаря выстрелом в упор.
42'
Неплохой прострел с правого фланга выполнил Владислав Супряга, но голкипер в красивом прыжке перехватил мяч.
32'
Офсайд
Владислав Ванат обыграл вратаря и отправил мяч в сетку, но гол засчитан не будет. Лайнсмен зафиксировал положение вне игры.
29'
Гоооол!!!
Динамо открывает счёт! Денис Гармаш обработал передачу из глубины, протащил мяч к воротам и выкатил под удар Денису Антюху. Отличная игра от капитана!
20'
Незабитый пенальти
Владислав Ванат мажет с одиннадцатиметровой отметки. Нападающий Динамо переиграл вратаря, но попал в штангу.
19'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Лиона! Реми Риу нарушил правила против Владислава Супряги.
17'
Опасный момент
Лукас Пакета опять оказался на убийственной позиции, но простил соперника за невнимательную игру в защите.
13'
Опасный момент
Денис Антюх проиграл оппоненту силовую борьбу и упустил хорошую возможность отличиться.
9'
Опасный момент
Фортуна на стороне динамовцев! Мяч после удара Лукаса Пакеты прошёл в считанных сантиметрах от штанги.
8'
Денис Бойко уверенно играет на выходе, лишая соперника возможности получить мяч.
3'
Опасную подачу с углового выполнил Лукас Пакета, но никто из партнёров на неё не откликнулся.
2'
Синали Диоманде остановил перспективный проход Владислава Ваната по левому флангу.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бойко – Вивчаренко, Сирота, Бурда, Кравченко – Андриевский, Шепелев, Гармаш (к) – Ванат, Супряга, Антюх.
Инфо
Стартовый состав Лиона: Риу, Ломами, Диоманде, Озкачар, Дюбуа, Бонне, Эль-Аруш, Пакета (к), Кадевере, Диб, Баркола.
Приветствуем поклонников украинского футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого контрольного матча между Динамо и Лионом.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 18:30 - Сегодня РФШ РФШ 2 ХИК ХИК 1 Завершен 19:30 - 09.07.2022 Динамо Динамо 2 Люцерн Люцерн 1 Завершен 13:00 - 09.07.2022 Рух Рух 2 Ягеллония Ягеллония 1 Завершен 19:00 - 08.07.2022 Заря Заря 1 Легия Легия 2 Завершен 21:45 - 07.07.2022 Тре Пенне Тре Пенне 0 Тузла Сити Тузла Сити 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Динамо - Лион 12.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Лион (Лион) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 12.07.2022
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Лион можно посмотреть 12.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Лион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Люцерн - 09.07.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Петер Бос

Предыдущий поединок команды Лион был сыгран против Клермон - 21.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Лион.

Следите за результатами матча Динамо - Лион онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен