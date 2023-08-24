Динамо - Бешикташ онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Бешикташ 24.08.2023, Лига конференций

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Бешикташ (Стамбул) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч состоится на стадионе Stadionul Rapid-Giulesti.

Дата проведения матча: 24.08.2023

Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Бешикташ (Стамбул):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Бешикташ осталась с поражением. Столкновение Динамо и Бешикташ в предыдущем футбольном матче 06.12.2016 закончилось с таким счетом: 6:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Сенол Гунес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Черноморец - 20.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Бешикташ (Стамбул)

Год основания Бешикташ (Стамбул): 1903

Страна: Турция



Прошедший поединок команды Бешикташ был сыгран против Пендикспор - 20.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Турции 2023/2024 и закончился ничьей.

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