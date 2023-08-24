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Динамо - Бешикташ онлайн трансляция матча

Лига конференций - 24 августа 2023, 20:00 - Stadionul Rapid-Giulesti . Трансляция: 2+2
Главный судья: Даррен Ингланд
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
24'
Бешикташ
Стамбул
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Ход матча
Кто победит?
123 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
41%
Ничья
28%
Бешикташ
31%
Интересные факты
  • Во время последних 8 встреч, команда Динамо Киев выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Бешикташ выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-6 в пользу команды Динамо Киев
  • Динамо Киев выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Бешикташ имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Бешикташ не проигрывает в последних 25 играх.
  • Бешикташ имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Бешикташ не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • В домашних матчах Динамо Киев не проигрывает Бешикташ в последних 4 встречах.
  • Бешикташ забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 38% матчей, Бешикташ выигрывает в 55% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Бешикташ выигрывает в 55%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 6 гол(а).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Бешикташ лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Бешикташ проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.
  • Бешикташ's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бешикташ (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 3, команда Бешикташ выиграла 1, 1 ничьи.
  • Динамо Киев забивает 2.4 гола за матч против команды Бешикташ, а Бешикташ забивает 0.4 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Бешикташ - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Бешикташ - 1.2.
  • Динамо Киев забивает 1.68 гола, играя дома, а Бешикташ забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Динамо Киев пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Бешикташ
Лига Чемпионов 2016/2017
06.12.2016 - 21:45 Динамо 6 - 0 Завершен Бешикташ
Лига Чемпионов 2016/2017
28.09.2016 - 21:45 Бешикташ 1 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Черноморец 3 - 2 Завершен Динамо П
Лига конференций 2023/2024
17.08.2023 - 20:00 Динамо 3 - 1 Завершен Арис В
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 21:15 Арис 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен ФК Минай В
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Последние матчи - Бешикташ
Чемпионат Турции 2023/2024
20.08.2023 - 21:45 Бешикташ 1 - 1 Завершен Пендикспор Н
Лига конференций 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 Бешикташ 2 - 1 Завершен Нефтчи В
Чемпионат Турции 2023/2024
14.08.2023 - 21:00 Фатих Карагюмрюк 0 - 1 Завершен Бешикташ В
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Нефтчи 1 - 3 Завершен Бешикташ В
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 21:00 Тирана 0 - 2 Завершен Бешикташ В
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Новости команд
Кто победит?
123 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
41%
Ничья
28%
Бешикташ
31%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 4
    Денис Попов
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
    Защитник
  • 44
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 91
    Voloshyn, Nazar
    Нападающий
  • 4
    Онур Булут
    Полузащитник
  • 6
    Омар Колли
  • 8
    Укан, Салих
    Полузащитник
  • 10
    Абоубакар, Винцент
    Нападающий
  • 12
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 19
    Амир Хаджиахметович
    Полузащитник
  • 24
    Розье, Валантен
    Защитник
  • 26
    Артур Масуаку
    Защитник
  • 34
    Мерт Гунок, Феми
    Вратарь
  • 40
    Muleka, Jackson
    Нападающий
  • 83
    Жедсон
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Сенол Гунес
Статистика матча
3
Штрафные
1
1
Фолы
3
2
Удары мимо
1
Угловые
LIVE
Трансляция матча Динамо - Бешикташ
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В эфире
2+2
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Трансляция
20'
Опасный момент
19'
Уголовой
Еще один угловой с правого фланга для киевлян, но мяч переводят на аут для киевлян
Замена
18'
Уголовой
Небольшая пауза в матче. Масуаку на газоне и получает помощь от врачей команды, скорее всего Шенолу Гюнешу придется проводить первую замену
16'
Опасный момент
Караваев получает пас от Волошина на одиннадцатиметровой отметке, но путается и падает, не пробивая по воротам. Киевляне пытаются забить быстрый гол, а нам такое как раз нужно
15'
Почти через четверть часа турки немного активизировались и начали постепенно переходить в атаку, но пока, к счастью, безуспешно
13'
Опасный момент
Шапаренко откатывает на Ваната, тот пробивает по воротам, но мяч пролетает над перекладиной
12'
Нарушение правил против Ваната буквально в метре от штрафной гостей. У киевлян есть отличная возможность открыть счет
11'
Первая атака "черных орлов" закончилась пасом в никуда, киевляне бросят аут
10'
Игроки Бешикташа катают мяч на своей половине поля
9'
После отбора мяча турками киевляне все равно не дают им возможности выйти в атаку и очень высоко начинают прессинг
8'
Киевляне снова в атаке, прострел в штрафную, Амарти выносит мяч подальше от ворот
6'
Уголовой
Угловой с правого фланга для киевлян, Караваев пробивает, мимо ворот. Киевляне активно атакуют ворота соперника первые 5 минут
5'
Навес в штрафную выполняет Дубинчак, но прямо на голову защитнику Бешекташа, мяч в поле
4'
Нарушение правил против Волошина у штрафной Бешикташа на левом фланге
3'
Первый заброс на Ваната с половины поля киевлян, но слишком сильно
2'
Первые минуты киевляне начали более интенсивно и владели мячом
1'
Свисток
Матч начался
Игроки Бешикташа будут начинать этот матч с центра поля
Игроки обеих команд уже на поле и прослушивают гимны Турции и Украины
Хочется напомнить, что в честь Дня Независимости игроки Динамо сегодня будут играть в резервной желтой форме
Инфо
Главный арбитр матча: Даррен Ингленд (Англия)
Главный тренер Динамо: Мирча Луческу
На скамейке запасных: Бенито, Биловар, Бражко, Овчаренко, Диалло, Дячук, Малыш, Нещерет, Перрис, Рамадани, Царенко, Шепелев
Инфо
Динамо (стартовый состав): Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Караваев, Сидорчук (с), Шапаренко, Волошин, Буяльский – Ванат
Главный тренер Бешикташа: Шенол Гюнеш
На скамейке запасных: Онана, Тикназ, Дестаноглу, Зайнутдинов, Кайра Йылмаз, Мераш, Окслейд-Чемберлен, Рашица, Ребич, Тосун, Уйсал, Ювакуран
Инфо
Бешикташ (стартовый состав): Гюнок (с) – Розье, Амарти, Колли, Масуаку – Хаджиахметович, Учан, Фернандеш – Булут, Абубакар, Мулека
На пути к этому матчу Динамо предшествовали матчи с греческим Арисом в третьем этапе квалификации, где киевляне завоевали путевку дальше в серии пенальти (0:1, 2:1 (6:5)). А представители Турции в свою очередь начали со второго круга квалификации, где победили албанский Тирана (3:1, 2:0) и в третьем круге встречались с азейбарджанским Нефтчи и также дважды победили (3:1, 2:1)
Сегодня представители Украины и Турции будут соперничать за право выхода в группу стадию Лиги конференций, это первый матч последнего этапа квалификации
Матч пройдет на стадионе Супербет Арена в Бухаресте и начнется в 20:00
Добрый день, дорогие читатели Ua-Football. С Праздником Независимости всех! Сегодня вашему вниманию текстовая трансляция матча квалификационного плей-офф раунда за право выхода в групповую стадию Лиги конференций Динамо - Бешикташ
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Анонс матча Динамо - Бешикташ 24.08.2023, Лига конференций

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Бешикташ (Стамбул) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2023/2024, матч состоится на стадионе Stadionul Rapid-Giulesti.

Дата проведения матча: 24.08.2023
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Бешикташ (Стамбул):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Бешикташ осталась с поражением. Столкновение Динамо и Бешикташ в предыдущем футбольном матче 06.12.2016 закончилось с таким счетом: 6:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Сенол Гунес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Бешикташ можно посмотреть 24.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Динамо - Бешикташ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Черноморец - 20.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Бешикташ (Стамбул)
Год основания Бешикташ (Стамбул): 1903
Страна: Турция

Прошедший поединок команды Бешикташ был сыгран против Пендикспор - 20.08.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Турции 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Бешикташ онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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