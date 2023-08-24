Галстук не предлагать. Динамо - Бешикташ. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.08.2023

Неужели "Динамо" дошло до своей "Бенфики"? Год назад летом киевляне отчаянно грызлись, царапались, проходили "Фенербахче" и "Штурм" в дополнительное время, но португальский гранд по уровню оказался просто с другой планеты. Ныне после прохода "Ариса" в серии пенальти "Бешикташ" кажется таким. Но, возможно, он просто остается турецкой командой и вновь наступит на грабли против украинской?

Лига Конференций. Плей-офф. Первый матч

24 августа. 20:00. Бухарест. "Супербет Арена-Джулешти"

"Динамо" (Киев, Украина) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция)

Главный арбитр: Даррен Инглэнд (Англия)

Состояние команд

"Динамо" подтвердило свою карму против другой южноевропейской средиземноморской нации. Проход "Ариса" оформил шесть из шести в истории противостояний с греками. Хотя и вышло крайне натужно. С проигранным первым матчем, пропущенным и камбеком во втором. С голами на 45-ой и 85-ой минутах, мучениями в дополнительное время, когда "Арис" даже в численном меньшинстве играл лучше, серией пенальти.

Против турецких соперников и даже конкретно против самого "Бешикташа" лист не настолько чист. Но славные победы до сих пор в памяти. Они же позорные поражения для "черных орлов". 0:6 в Лиге Чемпионов в 2016-ом году болельщики не забыли, и на форумах и в соцсетях призывают мстить.

Сам "Бешикташ" ныне также испытывает проблемы. Не в Лиге Конференций, где выиграл все четыре матча у "Тираны" и "Нефтчи". Но в лиге, где "Фатих Карагюмрюк" дожал лишь голом на 85-ой минуте (1:0), а от новичка "Пендикспора" дома пропустил на 94-ой (1:1). Услыхав после финального свистка второго матча выкрики своих болельщиков с требованием от руководства клуба подать в отставку.

Правда, в клубе обвинили во втором результате судейство. Даже послали официальное письмо главе Федерации. А официальный Твиттер остро отреагировал словами: "Воры, вы за это заплатите". Но главный тренер Шенол Гюнеш отказался говорить о судействе, а говорил об игре.

В обоих матчах лиги его команда играла крайне бледно, вызывала критику за неизобретательность в атаке и особенно - за физическую готовность. О последней, особенно новичков и легионеров вообще, жаловался и сам наставник. Жаловался и на излишние мысли игроков о "Динамо", о чем их предостерегал еще перед матчем.

Впрочем, ведь и "Динамо" вряд ли может похвастаться физической готовностью после "Ариса" и изнурительного матча против "Черноморца", в котором потеряло результат на 90-ой минуте. В атаке оно как раз изобретает, голы находит, но в обороне хоррор-шоу продолжается. И в Еврокубках, и в лиге. Мирча Луческу вынужден признавать, что зол и говорить о недопустимых ошибках.

Так что обе команды не выглядят готовыми, тренеры и руководство обеих под давлением. 71-летний Гюнеш или 78-летний Луческу вполне может потерять свой пост в случае невыхода в группу Лиги Конференций. Турецкий специалист особенно подчеркивал важность выхода. А как раз румынский говорит о молодости и неопытности своей команды. Хотя, вообще-то, об этом обa упомянули.

Гюнеш твердо заявил, что против "Динамо" будет игра совсем иного рода, чем "Пендикспора". Подразумевая гораздо более активную и агрессивную игру украинцев. Но он может в итоге и удивиться. Бросаться на соперника сейчас не способна и не желает ни одна из команд. Обе устали и поберегут силы на ответный матч. Тем более, что матчи лиги обеих в ближайший уик-энд перенесли, так что можно будет сосредоточиться.

Позиционная атака всегда была слабым местом команд Гюнеша, и отдать ему инициативу выглядит разумным ходом. Тем более, что сам он признал неправильный прессинг своей команды в воскресенье, из-за чего не получалось перехватывать мячи.

Цифры и факты

В нынешнем сезоне "Бешикташ" отыграл шесть официальных матчей. В лиге переиграл "Фатих Карагюмрюк" (1:0) и сыграл вничью с "Пендикспором" (1:1). В Лиге Конференций переиграл "Тирану" из Албании (3:1, 2:0) и "Нефтчи" из Азербайджана (3:1, 2:1). "Динамо" отыграло пять. В лиге - 4:1 над "Минаем", 4:2 над "Оболонью", 2:3 от "Черноморца", в Лиге Конференций - 0:1 и 2:1 против "Ариса" с победой в серии пенальти

"Динамо" встречалось с турецкими командами 24 раза. Результаты - 13 побед, шесть ничьих, пять поражений. Если считать противостояния на вылет, киевляне также впереди - семь выигранных из восьми

Конкретно с "Бешикташем" динамовцы встречались десять рaз. Результаты - шесть побед, две ничьи и два поражения с разницей мячей 24:6. 2:0 и 5:0 в Кубке Чемпионов сезона 1986/87, 0:0 и 1:3 в Кубке УЕФА сезона 2002/03, 4:0 и 4:1 в Лиге Европы сезона 2010/11, 1:0 и 0:1 в групповом турнире Лиги Европы сезона 2011/12 ("Динамо" не вышло из группы, "Бешикташ" - да), 1:1 и 6:0 в групповом турнире Лиги Чемпионов-2016/17 (обе не вышли)

Кроме "Динамо", из украинских команд "Бешикташ" также встречался с "Металлистом". В Квалификации Кубка УЕФА-2008/09. Результат - 1:0, 1:4 и вылет турецкой команды

С лета 2019-го года "Бешикташ" в Еврокубках одержал пять побед. Четыре из них - в нынешнем сезоне. "Динамо" с 2019-го года одержало десять, если считать две победы в дополнительное время

"Бешикташ" не проигрывал ни в одном турнире с четвертого февраля, когда уступил "Сивасспору" в лиге (0:1). С тех пор он одержал 17 побед и четыре матча свел вничью. "Динамо" проиграло два из последних трех во всех турнирах

Мирча Луческу тренировал "Бешикташ" в 2002-04 годах, выиграв с ним Чемпионат Турции. Именно под его руководством стамбульская команда выбила "Динамо" из розыгрыша Кубка УЕФА сезона 2002/03, победив его по сумме двух матчей со счетом 3:1. Киевлян тогда тренировал Алексей Михайличенко

Кадры

Новички Алекс Окслейд-Чемберлен, Бахтиор Зайнутдинов и Милот Рашица впервые включены в заявку "Бешикташа" на Еврокубки. Правда, среди них серьезный шанс на стартовый состав имеет лишь последний - юркий вингер, игравший в предыдущем сезоне за "Галатасарай". За игру вингеров "черных орлов" также немало критикуют. Критиковали и "десятку" Жедсона Фернандеша за излишний дриблинг. Но этим он и опасен.

Гюнеш также признает проблемы в центре обороны и заявляет, что ищет там игрока. Пока же должны сыграть Колли, автор гола в воскресенье, и Амартей. Мобильные и опасные Масуаку и Розье на флангах. Двое из тройки Учан-Хаджиахметович-Онана прикроют Жедсона. Мулека, Булут, Ребич и Рашица - кандидаты на фланги атаки. А Абубакар, автор уже трех голов в ЛК, почти наверняка выйдет в центре атаки.

Как заявил Луческу, Денис Попов очень важен для команды. Но он борется с травмой, и, похоже, вновь придется ставить в центрe обороны Дячука и Сироту. Дубинчак и Бущан, лучшие сейчас в команде, остались единственными, кто ушел в запас против "Черноморца" по сравнению с ответным матчем против "Ариса". Теперь они должны вернуться. Волошин, автор гола против "Ариса", должен вновь вытеснить Кабаева.

Александр Караваев, автор гола на 85-ой минуте, переведшего матч против "Ариса" в овертайм, может рассчитывать если не сдвинуть Тымчика на правом фланге обороны, то выйти на замену ранее. Год назад он забил решающий гол против "Фенербахче".

"Динамо": Бущан, Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Ванат, Волошин

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Колли, Амартей, Розье, Учан, Хаджиахметович, Жедсон, Булут, Абубакар, Мулека

Прогноз: Динамо - Бешикташ 1:1

Если "Динамо" не пропустит ранний гол, поймет, что "Бешикташ" не так страшен, как его малюют. У команды Гюнеша также хватает проблем. Она не будет рисковать. Колли не случайно говорит, что хочет перенести решение вопроса в Стамбул. А команда Луческу явно захочет поздравить Украину с Днем Независимости не галстуком, как в старом анекдоте, а победой. Будет плотная борьба.