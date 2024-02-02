Эвертон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 03.02.2024

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

3 февраля. 14:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Витлаия Миколенко продолжает проходить непростой период после того, как выдала яркую вспышку 2 месяца назад, когда стало известно о снятии с клуба 10 очков в турнирной таблице. Яркая вспышка горела некоторое время, но теперь нужно возвращаться к суровым будням, которые диктуют, что "ириски" в зоне вылета и матч против "Тоттенхэма" вряд ли назовешь потенциально легкой прогулкой, после которой они могут по крайней мере покинуть зону вылета.

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Новости "Эвертона"

Посреди этой недели подопечные Шона Дайча играли очередной тур АПЛ, в котором на выезде разыграли нулевую ничью с "Фулхэмом", в последнее время это стало их любимым счетом, учитывая такую же нулевую ничью против "Астон Виллы" в позапрошлом туре.

В общем, оценивая недавнюю форму "ирисок", бросается в глаза тот факт, что они смогли выиграть лишь 1 раз, в переигровке Кубка Англии против "Кристал Пэлас", а дальше нулевые ничьи с тем же "Кристал Пэлас", с "Фулхэмом" и "Астон Виллой", а еще было поражение против "Лутона" в Кубке.

Если Кубок Англии выглядит как ненужный турнир, который лишь занимает время и отвлекает от реальной борьбы за выживание, то матчи в АПЛ надо принимать во внимание, а там все вообще печально, ведь после победы "Лутона" над "Брайтоном" ливерпульский коллектив опустился в зону вылета, когда казалось, что подобное им уже угрожать не должно. Смогут ли они набрать хоть какие-то баллы в матче с непростым соперником?

Новости "Тоттенхэма"

Коллектив Анхе Постекоглу продолжает свою борьбу. И хотя мечты о борьбе за чемпионство понемногу развеялись, то борьба за место в топ-4 вполне реальна. За последние 5 матчей на их счету 3 победы, ничья и поражение. Они вылетели из Кубка Англии от "Манчестер Сити", за что точно команду критиковать не стоит, а также сыграли вничью 2:2 против "Манчестер Юнайтед", когда в рамках АПЛ приехали на выезд.

Также в этот период были победы над "Борнмутом" и "Бернли", а на этой неделе "шпоры" противостояли "Брентфорду" и несмотря на определенные проблемы по ходу игры, все же смогли вырвать победу со счетом 3:2. С крепкими коллективами они играть умеют, потому что и сами являются не менее крепкой командой.

Но приезд на "Гудисон Парк" - это всегда своего рода вызов и если "Тоттенхэм" действительно хочет попасть в топ-4, то даже в таких тяжелых выездах нужно брать свое.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.12.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 2:1

03.04.23 АПЛ "Эвертон" — "Тоттенхэм" 1:1

15.10.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 2:0

07.03.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 5:0

07.11.21 АПЛ "Эвертон" — "Тоттенхэм" 0:0

Цифры и факты

Последние 5 встреч между "Эвертоном" и "Тоттенхэмом" на "Гудисон Парк" завершились вничью;

В 12 из последних 13 матчей "Тоттенхэма" в Премьер-лиге проходила ставка ТБ 2.5;

"Тоттенхэм" забил как минимум 2 гола в последних 7 матчах в рамках АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Что касается травм и кадровых проблем, которые есть у Шона Дайча, то сразу выделяется травма Абдулайе Дукуре, главного атакующего игрока команды в этом сезоне. Кроме него, не смогут сыграть Деле Алли и Андре Гомеш. Под вопросом возможность сыграть Идриссы Гейе, не факт, что его физическое состояние в порядке после возвращения из сборной. Также под вопросом Арно Данжума, Амаду Онана и Шеймус Коулман.

У Анге Постекоглу есть одна главная потеря в лице Сона Хын Мина, который сейчас в лагере сборной. Также в сборную отправился Ив Биссума. Из-за травм не сыграют Джованни Ло Чельсо, Манор Соломон и Райан Сессеньон.

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Паттерсон, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Харрисон, Гарнер, Гейе, Макнил — Данжума — Калверт-Льюин

"Тоттенхэм", 4-3-2-1: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Сарр, Бентанкур — Кулусевски, Маддисон, Вернер — Ришарлисон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Эвертон" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Несмотря на то, что обычно эти команды играют вничью, когда встречают на "Гудисон Парк", нужно учитывать то, что ливерпульская команда потеряла форму, а "шпоры" наоборот, усилились возвращением из лазарета Микки ван де Вена и Джеймса Маддисона. Простого матча для лондонцев не ожидается, а вот итоговая победа, наверное, да.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.