РБ Лейпциг - Фортуна. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 32-й тур

17 июня. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 21:30 “Фортуна”

Телетрансляция – Megogo

“Фортуна” занимает третье с конца место и опережает “Вердер”, который находится в зоне вылета, только благодаря лучшей разнице мячей. Дюссельдорф забил на два гола меньше, чем Бремен, но пропустил на четыре меньше. “Вердер” свой матч 31-го тура уже сыграл, минимально проиграв “Баварии”. Пришла очередь “Фортуны”.

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В прошлом туре Дюссельдорфу не хватило несколько секунд, чтобы взять одно очко в матче с “Боруссией”. “Фортуна” проиграла и продолжила негативную серию – в девяти матчах против команд из первой пятерки "Die Flingeraner" не удалось взять ни одного очка. Игра с “Лейпцигом” – последний шанс выровнять статистику. За победу “Дюссельдорфу” будет сложно зацепиться (во втором круге f95 выиграли все два раза), но ничья будет великолепным результатом.

“Лейпциг”, само собой, устроит только победа. Команда Юлиана Нагельсманна выбила из чемпионской гонки как раз из-за того, что слишком часто играла ничьи во втором круге. В Rückrunde “красные быки” выиграли только 42% матчей, семь раз сыграв вничью. При всем этом, “Лейпциг” близок к тому, чтобы гарантировать себе Лигу чемпионов и постарается сделать это можно раньше. Юлиан Нагельсманн говорит, что в последних турах он не будет использовать ротацию, доверяя тем футболистам, которые провели больше матчей. РБ играл последний матч в пятницу, на день раньше “Фортуны”, и это еще один небольшой плюс в пользу “Лейпцига”.

Цифры и факты

Нападающий “Фортуны” Роувен Хеннингс забил в нынешнем сезоне 14 голов. Больше только у Левандовски (31), Вернера (25) и Санчо (17).

После назначения Уве Реслера “Фортуна” сыграла вничью семь из 12 матчей Бундеслиги (две победы, три поражения).

В первом круге “РБ Лейпциг” выиграл у “Фортуны” 3:0. Голы забивали Шик, Вернер и Мукиэле.

В девяти матчах против команд из топ-5 “Фортуна” пропустила девять голов и не взяла ни одного очка.

Ориентировочные составы

Юлиан Нагельсманн располагает практически полным составом, травмированы только форвард Поульсен и защитник Ампаду. Дани Ольмо вероятно снова выйдет в старте, после того как сделал дубль в матче с “Хоффенхаймом”. У “Фортуны” также практически без потерь. Стеффен и Финк травмированы у Гиссельманна дисквалификация.

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо – Забитцер, Лаймер, Кампль – Ольмо – Шик, Вернер

“Фортуна”: Кастенмайер – Айхан, Хоффманн, Зуттнер – Циммерманн, Штегер, Бодзек, Моралес, Томми – Караман, Хеннингс

Прогноз на матч “РБ Лейпциг” – “Фортуна”

“Фортуна” – далеко не худшая команда чемпионата по качеству игры, и ее возможный вылет в Бундеслигу 2 был бы не самим справедливым исходом. Команде Реслера нужно надеяться на победы в матчах с “Аугсбургом” и “Унионом” в последних турах, а против “Лейпцига” главное – не проиграть крупно. На прошлой неделе “Фортуна” практически весь матч удачно сдерживала Дортмунд, так Дюссельдорф способен сыграть и против РБ, однако взять очки будет сложно. Прогноз – победа “Лейпцига” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.