Бундеслига, 30-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Бавария 19:30

Трансляция – Megogo

Унион

"Униону" удалось поправить свои дела после катастрофического начала кампании. Берлинцы перезимовали за пределами зоны вылета, но недавняя неудачная серия снова актуализировала вопрос о сохранении места в элите. В последних 7 турах подопечные Ненада Бьелицы выиграли лишь однажды, набрав 5 очков на этом отрезке. Учитывая прогресс "Майнца" и "Кёльна" после нового года, гарантий у "Униона" никаких.

Главной проблемой "Униона" является игра в атаке. Меньше "железных" (25) в элите забивал лишь "Кёльн" (23). Не говоря о том, что былой надёжности в обороне нет и в помине. Из-за чего берлинцы уже не представляют угрозы фаворитам, проиграв все 9 матчей против топ-5 Бундеслиги в этой кампании, имея при этом разницу мячей 2:22.

Из плюсов, в распоряжении Бьелицы почти весь состав. Вернулся после дисквалификации лучший голеадор команды Робин Гозенс. Что важно ещё и потом, что его дублёр Руссийон под вопросом на игру из-за повреждения икры. Также под вопросом зимний новичок Вертессен.

Бавария

"Бавария" в среду впервые 4 года пробилась в полуфинал Лиги Чемпионов, заслуженно пройдя "Арсенал" (1:0, 2:2). Осторожная манера Томаса Тухеля снова принесла успех в европейских баталиях, но в Бундеслиге "рекордмайстру" настраиваться нужно на совсем другой лад, с чем у них бывают проблемы. Да, на прошлых выходных их официально снесли с трона, но как минимум вторую строчку нужно гарантировать.

А с этим может быть не так просто, ведь кроме блестящего "Байера" есть ещё и "Штутгарт", который идёт вровень по очках и в последние месяцы выглядит едва ли не лучшей командой на внутренней арене. "Баварии" ещё предстоит приехать к "швабам" в гости в мае, но та игра пройдёт между битвами с "Реалом", потому до того момента очков лучше не терять.

В старт должен вернутся Альфонсо Дэвис, отбывавший бан в ЛЧ посреди недели. В центре обороны могут появиться резервисты Упамекано и Ким, в полузащите – Павлович. Также обязательно ждём Теля и Мюллера с первых минут. Ведь Сане играл через боль последний месяц, Гнабри с небольшим повреждением, а Коман вылетел до конца кампании.

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Статистика и факты

Лучший бомбардир "Униона" Гозенс имеет 6 голов в Бундеслиге. У Кейна 32.

"Унион" проиграл 9 матчей из 9 против команд из топ-5 в этом сезоне, забив всего 2 гола.

"Унион" проводит худший сезон в своей истории, имея всего 29 пунктов после 29 туров.

Мюллер за карьеру забивал во всех турах Бундеслиги, кроме 30-го.

"Бавария" не проигрывала в 9 матчах против "Униона" (6 побед).

Ориентировочные составы

Унион: Реннов – Дуки, Фогт, Лейте – Триммель, Тузар, Хедира, Шефер, Гозенс – Кауфманн, Эронсон

Бавария: Нойер – Киммих, Упамекано, Ким, Дэвис – Павлович, Горецка – Мусиала, Мюллер, Тель – Кейн

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Унион – Бавария от UA-Футбол

"Унион" проиграл 9 из 9 матчей против топ-5 команд Бундеслиги, и встреча с бывшим чемпионов вряд ли станет исключением. Берлинцы в этих 9 встречах забили лишь два мяча, и вообще имеют вторую худшую атаку чемпионата. Так что ждём сухаря от Ману. Ставка: победа "Баварии"" всухую с коэффициентом 2.81.