Дерби Северного Рейна. Кёльн – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 03.03.2024

Бундеслига, 24-й тур

Кельн, Рейн Энерги

Кёльн – Байер 16:30

Трансляция – Megogo

Кёльн

"Кёльн" продолжает отчаянную борьбу за выживание, заметно прибавив после нового года. С момент назначения Тимо Шульца "козлы" проиграли всего 2 матча из 7, что серьёзно контрастирует с 10 поражениями в 16 стартовых турах. Ключом к переменам стала надёжная игра в защите – в 2024-м году "Кёльн" лишь против Дортмунда (0:4) пропускал больше одного мяча за игру.

На прошлых выходных "Кёльн" сдержал "Штутгарт" (1:1), третью главную силу нынешней кампании. До того были выездные ничьи против "Хоффенхайма" (1:1) и "Вольфсбурга" (1:1), домашняя ничья против крепкого "Хайденхайма" (1:1) и неожиданная победа над солидным "Айнтрахтом" (2:0). Впрочем, в атаке команда всё такая же безыдейная и целиком зависимая от стандартов – с них "козлы" забили 9 из своих несчастных 16 голов в Бундеслиге.

Перед дерби у худшей атаки Бундеслиги ещё и кадровые потери впереди. Под вопросом на матч лучший бомбардир команды Дэви Зельке. Травмирован опытные форварды Марк Ут и Лука Вальдшмидт. Также не сыграет молодой нападающий Дэмион Даунс.

Байер

В феврале "Байера" выиграл 5 матчей из 5, включая две ключевые виктории – 3:0 против "Баварии" в чемпионате и 3:2 в 1/4 Кубка Германии против "Штутгарта". При этом уверенно "фармацевты" обыгрывали только команду Тухеля и худшую команду Бундеслиги "Дармштадт" (0:2).

Все остальные матчи для Леверкузена складывались непросто. На прошлых выходных был бледный перфоманс в атаке против упёртого "Майнца" (2:1), который удалось обыграть только за счёт дальних ударов и грубой ошибки вратаря соперника. До того парней Алонсо здорово помучал "Хайденхайм" (2:1) с их дерзким уличным футболом.

"Байеру" всё ещё сильно недостаёт форварда Виктора Бонифасе. Шик откровенно плох в последние недели, Иглесиасу не хватает химии с партнёрами, Адли против низких блоков малоэффективен. Плюс сильный спад после НГ у Йонаса Хофманна. Андрих классно подменяет Паласиоса в последние недели и даже стал приносить пользу в атаке, но без аргентинца продвижение мяча стало хуже.

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Статистика и факты

"Кёльн" забил 56 процентов своих голов со стандартов, "Байер" пропустил 44% мячей со стандартных положений – это наивысшие показатели в лиге.

Зельке – лучший бомбардир "Кёльна" с 5 голами в Бундеслиге. В составе "Байера" сразу 5 игроков пробили этот показатель.

"Байер" не проигрывал во всех 33 матчах сезона, обновив немецкий рекорд по длительности беспроигрышной серии.

Хаби Алонсо проведёт 50-й матч в Бундеслиге в качестве тренера.

Ориентировочные составы

Кёльн: Швебе – Карстенсен, Килиан, Шабо, Финкгрефе – Хусейнбашич, Мартель – Любичич, Кайнц, Майна – Тильманн

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Андрих, , Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Адли

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Кёльн – Байер от UA-Футбол

У Леверкузена в последнее время регулярно возникают трудности против соперников, играющих на отбой. В этом смысле весьма показательной были игра против "Майнца" на прошлых выходных. Бонифасе не хватает, Шик и Хофманн в плохой форме, Адли показывает только против прессингующих оппонентов, оставляющих зоны за спинами.

При этом "Байер" продолжает побеждать, несмотря ни на что. И выезд в Кёльн не должен стать исключением. Только вот убедительного счёта на табло ждать не стоит. В 2024-м году "Байер" разгромил только одного соперника – "Баварию". Ставка: "Байер" победит с разницей в один гол с коэффициентом 3.75.