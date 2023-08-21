Второй год кряду "Рейнджерс" и ПСВ встретятся в плей-офф раунде Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне шотландцам удалось забрать путёвку в групповой этап себе благодаря минимальной выездной победе во втором матче. Нидерландцы тяжело восприняли тот вылет и сделают все, чтобы не дать истории повториться.

Квалификация Лиги Чемпионов

Плей-офф раунд, первый матч

Глазго, Айброкс

Рейнджерс – ПСВ 22:00

Трансляция – Megogo

Рейнджерс

Фанаты "Рейнджерс" мечтают о втором сезоне кряду в Лиге Чемпионов. Но повторить прошлогодние достижения будет очень трудно, глядя с каким скрипом шотландцы пробились в плей-офф. В прошлом раунде "джерс" блестяще начали, забив два гола в первые 15 минут встречи с "Серветтом".

Вместо легкого добивания мы увидели как швейцарцы зацепились за результат (2:1), даже несмотря на последние полчаса в меньшинстве – ведь "Рейнджерс" сначала принялся оборонять перевес, а затем безыдейно атаковал 11 на 10. В ответной игре гол со стандарта вырвал для "Рейнджерс" ничью и нервный проход дальше.

Основной центрбек Бен Дэвис пропустит игру из-за болезни. Также недоступен резервный левый фулбек Рыдван Йылмаз.

ПСВ

Нидерландцы же наоборот, буквально излучают уверенность в последние недели. Начав сезон с победы над "Фейеноордом" (0:1) в Суперкубке страны, подопечные Петера Боса продолжили успешную серию двумя победами над австрийским "Штурмом" (4:1, 1:3). В промежутках также были обыграны "Утрехт" (2:0) и "Витесс" (1:3) в чемпионате.

Петеру Босу удалось очень быстро найти общий язык с командой, и даже привить зачатки своего стиля. Де Йонг традиционно клепает (3 гола в квалификации) при мощной поддержке Бакайоко и Вертессена/Ланга на флангах. Центр поля во главе с Сангаре в первых матчах сезона выглядел агрессивно и бодро, как в защите, так и в атаке. В обороне хватало косяков, но вратарь Вальтер Бенитес пока компенсирует ошибки партнёров.

Единственной проблемой может стать усталость. Бос прививал команде свое видение, наигрывал связи и потому мало ротировал. Основной левый фулбек Патрик ван Анхольд уже выбыл под такими нагрузками. Новичок команды Ноа Ланг ярко проявил себя в дуэли со "Штурмом", но его участие в первом матче также под большим вопросом.

Ориентировочные составы

Рейнджерс: Батлэнд – Таварнье, Суттар, Голдсон, Баришич – Сифуэнтес, Джек, Кантуэлл – Сима, Данило, Дрессерс

ПСВ: Бенитес – Тезе, Рамальо, Боскальи, Самбо – Верман, Сангаре – Бакайоко, Тил, Вертессен – де Йонг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Рейнджерс – ПСВ от UA-Футбол

Нынешний "Рейнджерс" выглядит на порядок менее уверенно, чем в прошлом году, когда команде из Глазго удалось выбить ПСВ. В то же время Эйндховен при Петере Босе стал даже бодрее и очень убедительно стартовал в новой кампании. Но голландцам будет трудно продлить серию побед, ведь "Айброкс" – одна из самых надёжных крепостей в европейском футболе. Потому на победу ПСВ в первом матче ставить не рискнём.

В чём можно быть уверенным, так это в достаточном количестве голов. В прошлом раунде "Рейнджерс" и ПСВ пропускали в обоих матчах, хотя их оппоненты были на голову слабее. Де Йонга хозяевам не сдержать. Ставка: тотал выше 2.5 с коэффициентом 1.77.