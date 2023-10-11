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Хорватия - Турция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023

Евро
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Хорватия – Турция: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.10.23 ⋊ Евро 2024 на UA-Футбол

Хорватия - Турция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12 октября в 21.45 в Осиеке на "Опус Арене" в рамках отбора на Евро 2024 сойдутся в противостоянии лидеры группы D - Хорватия и Турция.
Обе команды имеют в своем активе по 10 очков, однако у турков пять сыгранных матчей, а у хорватов четыре. Расслабляться командам еще рано, ведь Армения и Уэльс отстают лишь на 3 балла.

Содержание

Отбор к Евро-2024. Группа D. 7-й тур

12 октября. Осиек. "Опус Арена"

Хорватия 21:45 Турция

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Новости Хорватии

Хорваты завоевали медали на 2 последних мундиалях. Но вот на Чемпионате Европы у них нет подобных успехов. Следует отметить и успешную игру хорватов в Лиге наций этим летом, хорваты победили в полуфинале нидерландцев 4:2, а в финале уступили испанцам лишь в серии пенальти. Для многих лидеров этот турнир может быть последним в рядах сборной, поэтому настрой на каждый матч отбора - соответствующий.

Квалификацию на грядущее континентальное первенство хорваты начали с ничьей с Уэльсом (1:1). Но после этого они выдали 3-матчевую победную серию, в рамках которой одолели Турцию (2:0), Латвию (5:0), и Армению (1:0), не пропустив в этих встречах ни одного гола, последние два матча состоялись в сентябре. Таким образом, балканская команда возглавляет группу D с 10 набранными очками.

Новости Турции

Турки последний год чередовали успешные матчи с откровенными неудачами, они сумели выиграть свою группу в Лиге наций, но в последних двух матчах сыграли вничью с Люксембургом (3:3) и сенсационно проиграли Фарерским островам (1:2) уже после этих матчей доверие к наставнику Штефана Кунца пошатнулось. У немецкого наставника был шанс сохранить свою должность, но результаты в отборе тоже не удовлетворяли сторонников турецкой сборной.

В стартовом поединке они победили на выезде армян 2:1, далее без шансов уступили Хорватии (0:2) в домашнем матче. С латвийцами победу коллективу принес гол Кахведжи на 95-й минуте, в победном противостоянии с валлийцами турки тоже отличились дважды только под занавес встречи.

В прошлом туре сборная Турции разошлась миром с подопечными Петракова (1:1), проигрывая армянам в родных стенах до 88 минуты, а затем потерпели поражение от Японии в контрольном матче (2:4). После этого Штефан Кунц был отправлен в отставку, а новым тренером коллектива стал Винченцо Монтелла.

Винченцо никогда до этого не работал со сборными, однако итальянский наставник прекрасно знаком с турецким футболом, поскольку последние 2 года он руководил клубом "Адана Демирспор".


Личные встречи

История личных противостояний этих сборных насчитывает 11 матчей: 6 раз команды играли вничью, четыре раза побеждали хорваты и лишь однажды турки. Что интересно, хорваты ни разу не побеждали турок в родных стенах, все четыре сыгранных матча в Хорватии завершались вничью.

Последние матчи Хорватии

Хорватия - Турция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023 - изображение 4

Последние матчи Турции

Хорватия - Турция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Хорватия - Турция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

У хорватов пропускают матч: Иванушец, Крамарич, Орсич, Перишич, Фреган. У турков не сыграют: Гюлер, Гюнок, Кабак, Союнчу, Ундер, Укан.

Хорватия: Ливакович - Станишич, Шутало, Гуардиола, Соса - Брозович, Ковачич, Брекало, Модрич, Пасалич - Муса

Турция: Чекир - Челик, Демирал, Бардакчи, Озкачар - Озкан, Кадиоглу, Чалханоглу, Кокчю, Актюркоглу - Тосун

Хорватия - Турция: ставки и коэффициенты

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Хорватия - Турция: прогноз от UA-Футбол

Победа Хорватов. Подопечные Златко Далича в сентябрьских матчах показали хорошую форму одержав две сухие победы. Хорватия должна побеждать турецкую сборную, которая после последних неудач сменила наставника и только приспосабливается к методам нового тренера, это хороший шанс для хорватов впервые победить турков на своем поле.

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В статье: Турция Хорватия букмекеры ставки Прогнозы Евро 2024
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