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Хорватия - Турция. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023
Хорватия – Турция: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.10.23 ⋊ Евро 2024 на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
12 октября в 21.45 в Осиеке на "Опус Арене" в рамках отбора на Евро 2024 сойдутся в противостоянии лидеры группы D - Хорватия и Турция.
Обе команды имеют в своем активе по 10 очков, однако у турков пять сыгранных матчей, а у хорватов четыре. Расслабляться командам еще рано, ведь Армения и Уэльс отстают лишь на 3 балла.
Отбор к Евро-2024. Группа D. 7-й тур
12 октября. Осиек. "Опус Арена"
Хорватия 21:45 Турция
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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Новости Хорватии
Хорваты завоевали медали на 2 последних мундиалях. Но вот на Чемпионате Европы у них нет подобных успехов. Следует отметить и успешную игру хорватов в Лиге наций этим летом, хорваты победили в полуфинале нидерландцев 4:2, а в финале уступили испанцам лишь в серии пенальти. Для многих лидеров этот турнир может быть последним в рядах сборной, поэтому настрой на каждый матч отбора - соответствующий.
Квалификацию на грядущее континентальное первенство хорваты начали с ничьей с Уэльсом (1:1). Но после этого они выдали 3-матчевую победную серию, в рамках которой одолели Турцию (2:0), Латвию (5:0), и Армению (1:0), не пропустив в этих встречах ни одного гола, последние два матча состоялись в сентябре. Таким образом, балканская команда возглавляет группу D с 10 набранными очками.
Новости Турции
Турки последний год чередовали успешные матчи с откровенными неудачами, они сумели выиграть свою группу в Лиге наций, но в последних двух матчах сыграли вничью с Люксембургом (3:3) и сенсационно проиграли Фарерским островам (1:2) уже после этих матчей доверие к наставнику Штефана Кунца пошатнулось. У немецкого наставника был шанс сохранить свою должность, но результаты в отборе тоже не удовлетворяли сторонников турецкой сборной.
В стартовом поединке они победили на выезде армян 2:1, далее без шансов уступили Хорватии (0:2) в домашнем матче. С латвийцами победу коллективу принес гол Кахведжи на 95-й минуте, в победном противостоянии с валлийцами турки тоже отличились дважды только под занавес встречи.
В прошлом туре сборная Турции разошлась миром с подопечными Петракова (1:1), проигрывая армянам в родных стенах до 88 минуты, а затем потерпели поражение от Японии в контрольном матче (2:4). После этого Штефан Кунц был отправлен в отставку, а новым тренером коллектива стал Винченцо Монтелла.
Винченцо никогда до этого не работал со сборными, однако итальянский наставник прекрасно знаком с турецким футболом, поскольку последние 2 года он руководил клубом "Адана Демирспор".
Личные встречи
История личных противостояний этих сборных насчитывает 11 матчей: 6 раз команды играли вничью, четыре раза побеждали хорваты и лишь однажды турки. Что интересно, хорваты ни разу не побеждали турок в родных стенах, все четыре сыгранных матча в Хорватии завершались вничью.
Последние матчи Хорватии
Последние матчи Турции
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У хорватов пропускают матч: Иванушец, Крамарич, Орсич, Перишич, Фреган. У турков не сыграют: Гюлер, Гюнок, Кабак, Союнчу, Ундер, Укан.
Хорватия: Ливакович - Станишич, Шутало, Гуардиола, Соса - Брозович, Ковачич, Брекало, Модрич, Пасалич - Муса
Турция: Чекир - Челик, Демирал, Бардакчи, Озкачар - Озкан, Кадиоглу, Чалханоглу, Кокчю, Актюркоглу - Тосун
Хорватия - Турция: ставки и коэффициенты
Хорватия - Турция: прогноз от UA-Футбол
Победа Хорватов. Подопечные Златко Далича в сентябрьских матчах показали хорошую форму одержав две сухие победы. Хорватия должна побеждать турецкую сборную, которая после последних неудач сменила наставника и только приспосабливается к методам нового тренера, это хороший шанс для хорватов впервые победить турков на своем поле.
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