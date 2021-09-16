Байер - Ференцварош. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 16.09.2021

Лига Европы, групповой этап

Первый тур, квартет G

16 сентября, 19:45. "БайАрена" (Леверкузен)

Главный арбитр: Андрис Треманис (Латвия)

Прямая трансляция: Мегого

Хорошо знаком украинским болельщикам "Ференцварош" стартует в основной сетке еврокубков. Правда, нашего следа там осталось очень мало - только Александр Зубков. Венграм будет противостоять представитель Бундеслиги, член "союза команд суператакующего футбола" леверкузенский "Байер". Смогут ли "зеленые орлы" противопоставить что-то явном лидеру этого противостояния, или же разница в классе (в частности в обороне) даст о себе знать?

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Байер"

"Фармацевты" попали в групповой этап Лиги Европы напрямую - в прошлом сезоне они заняли шестое место в чемпионате. Стоит отметить, что в "Байера" третья лучшая оборона в прошлом сезоне Бундеслиги - 39 пропущенных мячей (после "Вольфсбурга" - 37 и "Лейпцига" - 32). Сейчас команда Жерара Сеоане также занимает шестую позицию во внутреннем соревновании. Стабильность - признак мастерства. Пока леверкузенцам трудно навязать борьбу лидерам Бундеслиги, но вот в Лиге Европы есть шанс пошуметь.

Кадры хозяев

Ушел летом "моторчик" "фармацевтов" Леон Бейли, также покинул команду Демарай Грей. Правда в атаке остались лидеры: Патрик Шик, Юлиан Вирц и Мусса Диаби. Важных потерь в "фармацевтов" нет. В лазарете Баумгартлингер, Тапсоба и Фосу-Менса - все они давно не претенденты на стартовый состав.

"Ференцварош"

Ушел Сергей Ребров, а вместе с ним и ряд игроков, в том числе и Игорь Харатин. Новый тренер Петр Штегер строит команду, но все только на стадии разработки. В чемпионате - девять очков за четыре матча и пока третье место в турнирной таблице с двумя поединками в запасе. Уровень прошлогодних лидеров венгерского первенства в целом упал, а вместе с ним, соответственно, и уровень самого чемпионата.

"Ференцварош" стартовал с первого раунда квалификации ЛЧ, пройдя "Приштину", "Жальгирис" и "Славию" с пятью победами подряд. Но вот на стадии плей-офф дважды уступил "Янг Бойз" и теперь в Лиге Европы. Не хватило команде Штегера свежести и организации в обороне. Швейцарцы в этих двух аспектах были лучше.

Кадры гостей

Украинец Александр Зубков продолжает бороться за место в составе. Пока в его активе отсутствуют результативные действия за 10 матчей в новом сезоне. В минувшие выходные он в пятый раз появился в старте, но на 26-й минуте был заменен. Не из-за травмы - нужно было изменить игровую схему из-за удаления защитника. Пока Зубков входит в тонус.

Последние матчи "Байера" и "Ференцвароша"

Последние пять встреч хозяев

11.09.2021. "Байер" - "Боруссия Д" 3:4 (Бундеслига)

28.08.2021. "Аугсбург" - "Байер" 1:4 (Бундеслига)

21.08.2021. "Байер" - "Боруссия М" 4:0 (Бундеслига)

14.08.2021. "Унион" - "Байер" 1:1 (Бундеслига)

07.08.2021. "Локомотив Лейпциг" - "Байер" 0:3 (Кубок Германии)

Последние пять встреч гостей

11.09.2021. "Гонвед" - "Ференцварош" 0:1 (Чемпионат Венгрии)

03.09.2021. "Бачка-Топола" - "Ференцварош" 2:1 (ТМ)

28.08.2021. "Ференцварош" - "Дебрецен" 4:2 (Чемпионат Венгрии)

24.08.2021. "Ференцварош" - "Янг Бойз" 2:3 (Лига чемпионов)

18.08.2021. "Янг Бойз" - "Ференцварош" 3:2 (Лига чемпионов)

Личные встречи "Байера" и "Ференцвароша"

Команды еще ни разу не играли между собой на международной арене. Сегодня они впервые сойдутся в личном противостоянии.

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты на матч "Байер" - "Ференцварош"

Прогноз на матч "Байер" - "Ференцварош" от UA-Football

"Фармацевты" - очевидный лидер этого противостояния. В то же время "Ференцварош" - претендент на звание аутсайдера группы. Три очка для немцев будут означать шаг вперед в борьбе за плей-офф с мощными "Селтиком" и "Бетис". А вот венгры сегодня именно должны продемонстрировать свои планы на высокие места в квартете. Однако вряд ли это у них получится. По крайней мере, в итоге. Прогноз на матч: Победа "Байера" 2:0.