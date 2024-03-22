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Англия – Бразилия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 23.03.24
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Англией и Бразилией в рамках товарищеского матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Международный товарищеский матч
23 марта. 21:00. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)
Трансляция: Megogo Football 2
Сборная Трех Львов продолжает свою подготовку к предстоящему Чемпионату Европы. Путевку в Германию они уже получили, сейчас остается лишь удачно подготовиться к этому турниру и правильно подобрать состав, который отправится защищать цвета Англии. Контрольный поединок против Бразилии может дать достаточно пищи для размышлений Гарету Саутгейту и в итоге помочь принять правильные решения.
Новости Англии
Подопечные Гарета Саутгейта провели почти идеальную кампанию по отбору на Чемпионат Европы, который состоится будущим летом. Они с легкостью выиграли свою группу, в которой главными конкурентами были итальянцы и украинцы.
Отрыв в итоге мог составить даже больше, чем 6 очков от второго места, просто в последнем туре, в котором они противостояли Северной Македонии, команда была откровенно расслабленной и не летела любой ценой выигрывать матч. Они еще до той игры знали, что все себе гарантировали.
В общем, последний раз они проигрывали еще в 2022 году. Так, именно на Чемпионате Мира в Катаре они уступили Фарнции и с тех пор были только победы, среди которых затерялось две ничьи (против Украины и Северной Македонии). Особенно бросаются в глаза две подряд победы над действующими чемпионами Европы, Италией. Ребята Саутгейта одолели их дважды в рамках отбора и это точно может служить показателем реальной силы нынешнего состава англичан.
Новости Бразилии
Команда Доривала Жуниора проводит не лучший отбор на Чемпионат Мира в Южной Америке. Сейчас после шести сыгранных матчей они занимают лишь шестое место и имеют в активе 7 очков (2 победы, 1 ничья и 3 поражения). В спину им дышит Чили, которые на 8-й строчке, которая не позволяет сборной квалифицироваться на Мундиаль.
Селесао однозначно не в лучшей форме и сейчас у страны не самое сильное поколение. Даже если им хватает лидеров, этим самым лидерам не хватает то ли здоровья, то ли характера.
Сейчас у них серия из трех поражений подряд и видеть подобный результат от Бразилии достаточно странно. Все три поражения - в рамках отбора на ЧМ. Они уступили Аргентине (0:1), Колумбии (1:2) и Уругваю (0:2). До этого еще была ничья против Венесуэлы (1:1).
Последняя победа этой команды датируется 13 сентября прошлого года, тогда они одолели Перу, но в целом очевидный спад сборной бросается в глаза и не может быть проигнорирован. Поездка в Англию станет настоящим испытанием для латиноамериканской команды. Интересно, сможет ли они с ним справиться.
Личные встречи
14.04.17 МТМ Англия — Бразилия 0:0
02.06.13 МТМ Бразилия — Англия 2:2
06.02.13 МТМ Англия — Бразилия 2:1
14.11.09 МТМ Бразилия — Англия 1:0
01.06.07 МТМ Англия — Бразилия 1:1
Цифры и факты
- Англия выиграла всего 4 из последних 26 матчей против сборной Бразилии (11 ничьих и 11 поражений);
- Сборная Англии не проигрывает в своих последних 20 матчах на "Уэмбли", это самая длинная серия без поражений с 1990 года, когда они провели 24 таких игры подряд;
- Бразилия выиграла 10 из последних 11 товарищеских матчей против европейских сборных.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Среди всех вызванных игроков Гаретом Саутгейтом, один футболист уже травмировался и вернулся в свой клуб. Речь о Букайо Сака. Также под вопросом готовность к этому матчу Гарри Кейна и Джордана Хендерсона.
Что касается Бразилии, то из-за повреждений в этом матче не смогут сыграть Габриэл Жезус, Габриэл Магальяес, Габриэл Мартинелли, Эдерсон, Маркиньос и Каземиро.
Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Гомес — Райс, Галлахер — Боуэн, Беллингем, Фоден — Уоткинс
Бразилия, 4-2-3-1: Бенто — Данило, Бремер, Беральдо, Уэнделл — Гимараэс, Луиз — Рафинья, Родриго, Винисиус — Ришарлисон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Англией и Бразилией от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Несмотря на то, что исторически статистика очевидно на стороне Бразилии, нужно учитывать нынешние реалии и состояние обеих команд. Также не надо забывать, где именно будет проходить встреча. И если учесть все это, то очевидным фаворитом выглядят ребята Саутгейта. Ожидаем нескольких голов и минимальную победу Трех Львов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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