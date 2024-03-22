Англия – Бразилия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 23.03.24

Международный товарищеский матч

23 марта. 21:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

Сборная Трех Львов продолжает свою подготовку к предстоящему Чемпионату Европы. Путевку в Германию они уже получили, сейчас остается лишь удачно подготовиться к этому турниру и правильно подобрать состав, который отправится защищать цвета Англии. Контрольный поединок против Бразилии может дать достаточно пищи для размышлений Гарету Саутгейту и в итоге помочь принять правильные решения.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Англии

Подопечные Гарета Саутгейта провели почти идеальную кампанию по отбору на Чемпионат Европы, который состоится будущим летом. Они с легкостью выиграли свою группу, в которой главными конкурентами были итальянцы и украинцы.

Отрыв в итоге мог составить даже больше, чем 6 очков от второго места, просто в последнем туре, в котором они противостояли Северной Македонии, команда была откровенно расслабленной и не летела любой ценой выигрывать матч. Они еще до той игры знали, что все себе гарантировали.

В общем, последний раз они проигрывали еще в 2022 году. Так, именно на Чемпионате Мира в Катаре они уступили Фарнции и с тех пор были только победы, среди которых затерялось две ничьи (против Украины и Северной Македонии). Особенно бросаются в глаза две подряд победы над действующими чемпионами Европы, Италией. Ребята Саутгейта одолели их дважды в рамках отбора и это точно может служить показателем реальной силы нынешнего состава англичан.

Новости Бразилии

Команда Доривала Жуниора проводит не лучший отбор на Чемпионат Мира в Южной Америке. Сейчас после шести сыгранных матчей они занимают лишь шестое место и имеют в активе 7 очков (2 победы, 1 ничья и 3 поражения). В спину им дышит Чили, которые на 8-й строчке, которая не позволяет сборной квалифицироваться на Мундиаль.

Селесао однозначно не в лучшей форме и сейчас у страны не самое сильное поколение. Даже если им хватает лидеров, этим самым лидерам не хватает то ли здоровья, то ли характера.

Сейчас у них серия из трех поражений подряд и видеть подобный результат от Бразилии достаточно странно. Все три поражения - в рамках отбора на ЧМ. Они уступили Аргентине (0:1), Колумбии (1:2) и Уругваю (0:2). До этого еще была ничья против Венесуэлы (1:1).

Последняя победа этой команды датируется 13 сентября прошлого года, тогда они одолели Перу, но в целом очевидный спад сборной бросается в глаза и не может быть проигнорирован. Поездка в Англию станет настоящим испытанием для латиноамериканской команды. Интересно, сможет ли они с ним справиться.

Личные встречи

14.04.17 МТМ Англия — Бразилия 0:0

02.06.13 МТМ Бразилия — Англия 2:2

06.02.13 МТМ Англия — Бразилия 2:1

14.11.09 МТМ Бразилия — Англия 1:0

01.06.07 МТМ Англия — Бразилия 1:1

Цифры и факты

Англия выиграла всего 4 из последних 26 матчей против сборной Бразилии (11 ничьих и 11 поражений);

Сборная Англии не проигрывает в своих последних 20 матчах на "Уэмбли", это самая длинная серия без поражений с 1990 года, когда они провели 24 таких игры подряд;

Бразилия выиграла 10 из последних 11 товарищеских матчей против европейских сборных.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Среди всех вызванных игроков Гаретом Саутгейтом, один футболист уже травмировался и вернулся в свой клуб. Речь о Букайо Сака. Также под вопросом готовность к этому матчу Гарри Кейна и Джордана Хендерсона.

Что касается Бразилии, то из-за повреждений в этом матче не смогут сыграть Габриэл Жезус, Габриэл Магальяес, Габриэл Мартинелли, Эдерсон, Маркиньос и Каземиро.

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Гомес — Райс, Галлахер — Боуэн, Беллингем, Фоден — Уоткинс

Бразилия, 4-2-3-1: Бенто — Данило, Бремер, Беральдо, Уэнделл — Гимараэс, Луиз — Рафинья, Родриго, Винисиус — Ришарлисон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Англия — Бразилия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Бразилией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Несмотря на то, что исторически статистика очевидно на стороне Бразилии, нужно учитывать нынешние реалии и состояние обеих команд. Также не надо забывать, где именно будет проходить встреча. И если учесть все это, то очевидным фаворитом выглядят ребята Саутгейта. Ожидаем нескольких голов и минимальную победу Трех Львов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.