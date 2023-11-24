Аталанта - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.11.2023

В октябре 2016-го года новая эра началась для "Аталанты" победой ее молодого состава над "Наполи". В ноябре 2023-го неаполитанцы пытаются начать новую эру после увольнения Руди Гарсии. Точнее, вернуться к старой. То ли к эре Скудетто предыдущего сезона, то ли эре Вальтера Мадзарри, отлично тренировавшего команду в 2009-2013 годах. Каким получится дебют старого-нового тренера?

25 ноября. 19:00. Серия А. 13-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

1 Інтер 12 10 1 1 31 2 Ювентус 12 9 2 1 29 3 Мілан 12 7 2 3 23 4 Наполі 12 6 3 3 21 5 Фіорентина 12 6 2 4 20 6 Аталанта 12 6 2 4 20 7 Рома 12 5 3 4 18

Последним матчем Гарсии стало домашнее поражение от "Эмполи" из зоны вылета. После такого смена тренера была неминуема, тем более, что проблемы и злость накапливались и до него. За несколько дней до этого не удалось дома переиграть и "Унион" в Лиге Чемпионов (1:1). Игра в обоих случаях была унылой.

В любом случае, вначале уже вроде бы договорились с Игором Тудором, но он не согласился на краткосрочный контракт.

Мадзарри пришёл лишь до окончания сезона, лишь как временщик. И лишь благодаря его статусу в Неаполе после первой каденции. Его в городе обожают, 73 процента на сайте Tutto Napoli, а также его бывшие игроки и бывшие игроки и тренеры "Наполи" поддерживают назначение. Но нельзя не отметить, что он не тренировал гранд девять лет и не тренировал вообще полтора года.

С тренировок сообщают о вернувшемся энтузиазме и улыбках, о положительных разговорах тренера с игроками. А также о наигрывании тактической схемы 4-3-3, которую Гарсия к неудовольствию игроков часто менял. Хотя и сам Мадзарри 4-3-3 не очень любит, а предпочитает игру с тремя центральными защитниками. Интересно посмотреть, что из всего этого получится уже в первом матче.

Вообще-то, ныне начинается бешеная серия из четырёх матчей - "Аталанта", "Реал" Мадрид, "Интер", "Ювентус". Так что времени на раскачку у нового тренера нет. Он признает деликатность момента, страдания. Но заявил, что изменился и не будет жаловаться. И что это сильнейшая команда в его карьере. Напомнив, что и в 2009-ом начинал с "Фиорентины", "Милана" и "Ювентуса" и набрал семь очков.

В "Аталанте" никаких потрясений нет. Но в последнее время чувствуется некая стагнация. Команда начала сезон в Бергамо блестяще, выиграв четыре матча из пяти во всех турнирах без пропущенных, но затем проиграла "Интеру". Хотя и боролась и играла очень прилично. А в гостях ей и вовсе тяжело и в лиге, и в Лиге Европы. В целом ее запас прочности не выглядит большим.

Боролась и в Удине в последнем матче перед перерывом, сравняв счет в добавленное время. Джан Пьеро Гасперини говорил о "железной воле" команды и "повышении уверенности в себе". Но гол состоялся после счастливого навеса, а в целом там "Богиня" выступила крайне слабо, без интенсивности, без желания и заслужила проиграть. Гасп даже уже не особо верил, что удастся вернуться.

"Аталанта" любит быстрые атаки и часто ищет такие. Но в позиционной, во владении мячом она не так эффективна. "Наполи" же традиционно лучший в лиге по владению мячом, но как раз Мадзарри мяч не любит, а любит высокий прессинг, перехваты и быстрые контратаки. Интересно, что получится из всего этого?

Последние матчи команд

Кадры

У "Аталанты" вернулись защитники Скальвини, Колашинац и Холм. Первые двое - игроки стартового состава. Вернулся и атакующий полузащитник Де Кетеларе. С другой стороны, под вопросом левый латераль Руджери, почти наверняка вновь не сыграет капитан Толой. А главное - дисквалифицирован столп центра поля Де Роон. Без него "Аталанта" всегда выглядит гораздо слабее.

Возможно, потеряет команда и другого столпа центра поля, также голландца Коопмейнерса. Кандидаты на эти позиции - более силовой опорник Адопо и атакующий полузащитник Пашалич. Оба они играют очень мало, но выбора нет.

Атаку возглавит Джанлука Скамакка. Его критиковали за игру в сборной. Пора отвечать.

В воротах, как объявил Гасперини, выйдет Карнезекки. Обычная практика после матчей сборных, когда Муссо приходится лететь из Южной Америки.

В "Наполи" по-преднему отсутствуют первый вратарь Мерет и левый защитник Руи. К ним добавился запасной вингер Линдстрем. Под вопросом очень важные опорники Ангисса и Зелински. Каюст и Элмас готовы физически, но играют в этом сезоне слабо. Виктор Осимхен может вернуться после 46-ти дней травмы, но почти наверняка не в стартовый состав.

Хвича Кварацхелия вернётся в "старт" после запаса против "Эмполи". От Мадзарри ожидают, что реанимирует его. Джакомо Распадори не нужно реанимировать. Он отлично замещает Осимхена, забивает и за сборную. А есть ещё Джованни Симеоне.

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Хатебур, Адопо, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Лукман, Скамакка

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Оливера, Лоботка, Ангисса, Элмас, Политано, Распадори, Кварацхелия

Цифры и факты

В последних девяти очных матчах во всех турнирах счет по победам равен. По четыре. Также зафиксирована одна ничья. Правда, последние три матча выиграл "Наполи". В Бергамо в последних шести матчах команды одержали по три победы, правда, в последних двух матчах побеждал лишь "Наполи"

В пяти из шести последних очных матчах как на всех полях, так и в Бергамо, забивали обе команды

В семи последних очных матчах в лиге на всех полях не было ничьих - четыре победы "Наполи" и три - "Аталанты"

Дома "Наполи" не побеждал в пяти последних матчах во всех турнирах, но в гостях побеждал в четырех последних, пропустив лишь один мяч. В восьми гостевых матчах во всех турнирах в нынешнем сезоне он не проигрывал, одержав шесть побед

В четырех из шести матчей "Наполи" в лиге в гостях в нынешнем сезоне забивалось четыре мяча

В последних пяти турах лиги показатели обеих команд одинаковы - две победы, ничья и два поражения, во всех турнирах показатели также одинаковы - две победы, две ничьи и поражение

Обе команды в нынешнем сезоне ни разу не побеждали другие команды Топ-8 Серии А по итогам предыдущего. "Наполи" проиграл "Лацио" и "Фиорентине" и сыграл вничью с "Миланом". "Аталанта" сыграла вничью с "Ювентусом" и проиграла "Фиорентине", "Лацио" и "Интеру"

Прогноз: Аталанта - Наполи 1:1

Этот матч - прямая битва за четвертое место. Однако обе команды не в лучшей форме и обе в нынешнем сезоне плохо играют против других грандов. У обеих ожидаются критически важные кадровые потери. "Наполи" очень мотивирован в первом матче Мадзарри, а в гостях играет лучше, чем дома. Но "Аталанта" играет дома лучше, чем в гостях. Точно ожидается плотная игра.