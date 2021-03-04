Черноморец - Авангард. Прогноз на матч, составы, где смотреть

Многое изменилось в "Черноморце" и "Авангарде" за зиму, поэтому то, что этот матч не состоялся в срок, скорее на руку аутсайдеру. В межсезонье подопечные Алексея Городова окрепли кадрово, подписав ряд перспективных и опытных исполнителей на проблемные позиции. А вот один из фаворитов чемпионата перестал быть таковым после травмы капитана и ухода главного тренера.

Первая лига

(перенесенный матч 16-го тура)

Стадион: "Черноморец" (Одесса)

Черноморец 17:00 Авангард

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Активно ходят слухи, что финансовые проблемы владельца скажутся и на самом "Черноморце". По крайней мере, весьма неожиданным стал уход Сергея Ковальца с поста главного тренера. Замену на стороне искать одесситы не стали, просто доверившись Алексею Антонову, который ранее работал в штабе Ковальца.

Сразу шесть футболистов "Черноморца" (Яловенко, Ковбаса, Бугай, Путря, Микицей и Брагару) были травмированы на финальном этапе сборов. Поэтому пока что в основе их ждать не имеет смысла, что делает ориентировочный состав весьма своеобразным. Напомним также, что продолжает восстановление от серьезной травмы и капитан "моряков" Владислав Клименко. Буквально "на флажке" периода дозаявки "моряками" стали Дмитрий Коркишко и Бека Вачиберадзе - весьма вероятен их выход в основе, так сказать "с корабля на балл".

Ориентировочный состав Черноморца (4-3-2-1): Пидкивка - Зубейко, Поспелов Д., Мартыненко, Лиховидько - Кравченко, Валеев, Вачиберадзе - Коркишко, Авагимян - Штогрин.

В ходе межсезонья серьезные изменения претерпел один из аутсайдеров чемпионата Первой лиги. Из ушедших футболистов наиболее серьезной потерей для "Авангарда" стал Алексей Лобов, который уже вчера дебютировал в основе "Оболони". Зато вернулись в команду Олег Бородай и Евгений Трояновский, также наверняка усилят ее Михаил Пыско, Роман Толочко, Руслан Зубков и Артем Козлов, а вот форвард Максим Ермоленко, перебравшийся из "Металлиста 1925", уже активно забивал на зимних сборах.

"Авангард" идет предпоследним в таблице, отставая от "Прикарпатья" на четыре очка при игре в запасе у иванофранковцев. Капитан краматорчан Дмитрий Ховбоша пропустит матч в Одессе из-за дисквалификации. Также, буквально накануне матча, краматорчане объявили о подписании форварда Дениса Скотаренко.

Ориентировочный состав Авангарда (4-2-3-1): Поспелов Арт. - Пыско, Зубков, Бородай, Шинкаренко - Сеницкий, Толочко - Трояновский, Дорошенко, Дучев - Ермоленко.

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Цифры и факты по игре

Наряду с "Прикарпатьем" команда из Краматорска наименее результативная в Первой лиге. В активе коллективов по девять голов в осенней части сезона, но у "Авангарда" сыграно на матч больше.

В трех очных матчах между командами дважды победил "Авангард", оба раза в сезоне 2019/20. Гостевой поединок первого круга закончился уже в пользу "моряков" (2:1).

Серия поражений краматорчан насчитывает четыре матча.

Прогноз

Традиционно до последнего не публикуют букмекеры линии на Первую лигу, но можно предположить, что фаворитом, пусть и с небольшим преимуществом, будут вести хозяев. Однако все равно есть смысл рассматривать ставки, отталкиваясь от боевого настроя "Авангарда", разве что вмешается индивидуальное мастерство атакующих футболистов "Черноморца", например Авагимян снова забьет прямым ударом с углового. Но вряд ли таких эпизодов буде много, так что однозначный "низ".

Ставка: Тотал меньше (2)