ЧЕ-2024. Жан Беленюк сохранил шансы на бронзу

Народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк на чемпионате Европы, который проходит в Бухаресте (Румыния), попал в утешительные схватки.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк в весовой категории до 87 кг уступил в четвертьфинале Александру Комарову, который представляет Сербию.

Однако у Беленюка остается шанс получить бронзовую награду, если он выиграет две утешительные схватки.

Напомним, что утешительные схватки состоятся 13 февраля.