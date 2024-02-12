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ЧЕ-2024. Жан Беленюк сохранил шансы на бронзу

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Украинцу необходимо выиграть две утешительные схватки

ЧЕ-2024. Жан Беленюк сохранил шансы на бронзу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк на чемпионате Европы, который проходит в Бухаресте (Румыния), попал в утешительные схватки.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк в весовой категории до 87 кг уступил в четвертьфинале Александру Комарову, который представляет Сербию.

Однако у Беленюка остается шанс получить бронзовую награду, если он выиграет две утешительные схватки.

Напомним, что утешительные схватки состоятся 13 февраля.

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