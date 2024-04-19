Конор Макгрегор показал физическую форму накануне боя с Чендлером

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как проходит его тренировочный процесс.

Макгрегор готовится к поединку с представителем США Майклом Чендлером. Их бой должен состояться 30 июня на турнире UFC 303.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В общей сложности на счету Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.