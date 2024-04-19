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Конор Макгрегор показал физическую форму накануне боя с Чендлером

Единоборства
Обновлено

Поединок состоится 30 июня

Конор Макгрегор показал физическую форму накануне боя с Чендлером

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как проходит его тренировочный процесс.

Макгрегор готовится к поединку с представителем США Майклом Чендлером. Их бой должен состояться 30 июня на турнире UFC 303.

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В общей сложности на счету Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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