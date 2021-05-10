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НХЛ: Калгари громит Оттаву, Чикаго сильнее Далласа
В НХЛ приближается к развязке регулярный чемпионат
фото - nhl.com
Чикаго – Даллас – 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)
Калгари – Оттава – 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
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