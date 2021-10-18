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НХЛ: Оттава на домашнем льду обыграла Даллас

Хоккей
(1 голосов)

Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НХЛ состоял из одного матча

НХЛ: Оттава на домашнем льду обыграла Даллас

фото - mapleleafshotstove.com

Новина українською

Оттава – Даллас – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Оттава Сенаторз Даллас Старс
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