Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Донбасс в результативном матче обыграл Краматорск
За на двоих забросили 19 шайб
фото - УХЛ
Сегодня, 27 декабря, в рамках 9-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Краматорск" принимал "Донбасс".
На старте первого периода "Донбасс" устроил холодный душ оппонентам из "Краматорска", дважды отличившись в воротах Кучера еще до четвертой минуты встречи. Спустя две минуты команды обменялись шайбами.
Под конец периода Градович смог снова сократить отставание до минимальных 2:3.
На старте второй двадцатиминутки команды обменялись голами. После того, "Донбасс" смог перехватить инициативу и отличился еще раз, а под конец периода разницу в одну шайбу вернул Дмитрий Кобыльник.
В третьем отрезке встречи "Донбасс" за стартовые пять минут отправил в ворота "Краматорска" сразу пять безответных шайб, доведя счет до разгромного. Во второй половине периода Глеб Мальцев и Николай Столяренко смогли отквитать две шайбы, установив счет 6:10, а спустя минуту хет-трик оформил Андрей Сигарёв.
До конца матча, который стал самым результативным в истории ХСУ, "Краматорск" еще дважды отличился в воротах "Донбасса", установив итоговый счет 8:11 на табло.
"Краматорск" - "Донбасс" 8:11 (2:3, 2:2, 4:6)
Популярное сейчас
- СМИ: Калитвинцев покинул Десну из-за невыплаты долгов
- Лужный прокомментировал информацию о назначении тренером Миная
- Восхищается Максимовым и хвалит судей в УПЛ. Англичанин 25 лет фанатеет от украинского футбола
- Экс-игрок Днепра рассказал о махинациях в клубе
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО