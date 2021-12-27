Донбасс в результативном матче обыграл Краматорск

Сегодня, 27 декабря, в рамках 9-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Краматорск" принимал "Донбасс".

На старте первого периода "Донбасс" устроил холодный душ оппонентам из "Краматорска", дважды отличившись в воротах Кучера еще до четвертой минуты встречи. Спустя две минуты команды обменялись шайбами.

Под конец периода Градович смог снова сократить отставание до минимальных 2:3.

На старте второй двадцатиминутки команды обменялись голами. После того, "Донбасс" смог перехватить инициативу и отличился еще раз, а под конец периода разницу в одну шайбу вернул Дмитрий Кобыльник.

В третьем отрезке встречи "Донбасс" за стартовые пять минут отправил в ворота "Краматорска" сразу пять безответных шайб, доведя счет до разгромного. Во второй половине периода Глеб Мальцев и Николай Столяренко смогли отквитать две шайбы, установив счет 6:10, а спустя минуту хет-трик оформил Андрей Сигарёв.

До конца матча, который стал самым результативным в истории ХСУ, "Краматорск" еще дважды отличился в воротах "Донбасса", установив итоговый счет 8:11 на табло.

"Краматорск" - "Донбасс" 8:11 (2:3, 2:2, 4:6)