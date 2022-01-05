Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Донбасс дожал Альтаир и добыл победу в матче Суперлиги
Матч получился интересным
фото - УХЛ
5 января, в рамках 7-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Альтаир" в Дружковке принимал донецкий "Донбасс".
Для "Альтаира" первый матч в 2022-м году начался с заброшенной шайбы. Однако, уже через 4 минуты Виталий Андрейкив вернул паритет на табло.
Во второй двадцатиминутке ни одна из команд не хотела отдавать преимущество. К экватору встречи дончанам удалось сломить сопротивление более молодого оппонента и дважды отличиться в воротах Богдана Дьяченко.
На старте третьего отрезка встречи Никита Сидоренко вернул "Альтаир" в игру, сократив отставание дружковчан до минимального. Однако, под завесу встречи гости все же переиграли оборону противника и поставили голевую точку в этой встрече.
"Альтаир" - "Донбасс" 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Популярное сейчас
- Та самая ночь, когда Брайант улетел в космос и выбил 81 очко против Торонто
- Одноклубник Зинченко переведен в одну из самых строгих тюрем Англии
- (Анти) Герой футбольного дня. Назарий Русин
- Леброн Джеймс назвал правило, которое стоило бы изменить в школьном баскетболе
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО