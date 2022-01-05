Донбасс дожал Альтаир и добыл победу в матче Суперлиги

5 января, в рамках 7-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Альтаир" в Дружковке принимал донецкий "Донбасс".

Для "Альтаира" первый матч в 2022-м году начался с заброшенной шайбы. Однако, уже через 4 минуты Виталий Андрейкив вернул паритет на табло.

Во второй двадцатиминутке ни одна из команд не хотела отдавать преимущество. К экватору встречи дончанам удалось сломить сопротивление более молодого оппонента и дважды отличиться в воротах Богдана Дьяченко.

На старте третьего отрезка встречи Никита Сидоренко вернул "Альтаир" в игру, сократив отставание дружковчан до минимального. Однако, под завесу встречи гости все же переиграли оборону противника и поставили голевую точку в этой встрече.

"Альтаир" - "Донбасс" 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)