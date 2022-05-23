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Казахстан легко справился с Италией и сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира
Итальянцы не смогли навязать свою игру
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию в заключительном для команд матче чемпионата мира 2022 года.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кёртис Валк, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Роман Старченко и Никита Михайлис. У итальянцев голы забили Брэндон Макнелли и Диего Костнер.
Казахстан - Италия 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Сборная Казахстана сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира, сумев занять седьмое место в группе А. В активе подопечных Юрия Михайлиса одна победа в семи матчах, они набрали три балла.
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