Казахстан легко справился с Италией и сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию в заключительном для команд матче чемпионата мира 2022 года.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кёртис Валк, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Роман Старченко и Никита Михайлис. У итальянцев голы забили Брэндон Макнелли и Диего Костнер.

Казахстан - Италия 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Сборная Казахстана сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира, сумев занять седьмое место в группе А. В активе подопечных Юрия Михайлиса одна победа в семи матчах, они набрали три балла.