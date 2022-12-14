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Украина-20 - Эстония U-20: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Хоккей
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Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею U-20

Украина-20 - Эстония U-20: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: ФХУ

Новина українською

14 декабря молодежная сборная Украины U-20 по хоккею сыграет с Эстонией на чемпионате мира U-20 в Дивизионе 1B. Это уже третий матч для нашей команды.

Чемпионат мира U-20

Начало в 21:00

Украина U-20 - Эстония U-20

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В статье: молодежная сборная Украины по хоккею
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