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Украина-20 - Эстония U-20: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею U-20
Фото: ФХУ
14 декабря молодежная сборная Украины U-20 по хоккею сыграет с Эстонией на чемпионате мира U-20 в Дивизионе 1B. Это уже третий матч для нашей команды.
Чемпионат мира U-20
Начало в 21:00
Украина U-20 - Эстония U-20
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