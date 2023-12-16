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НХЛ. Нэшвилл в овертайме побеждает Каролину, Айлендерс в серии буллитов уступают Бостону

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нэшвилл в овертайме побеждает Каролину, Айлендерс в серии буллитов уступают Бостону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Рейнджерс" – "Анахайм"

5 – 1 (1-1; 2-0; 2-0)

"Айлендерс" – "Бостон"

4 – 5 после Б (0-0; 2-2; 2-2; 0-0; 1-2)

"Каролина" – "Нэшвилл"

5 – 6 после ОТ (2-1; 3-3; 0-1; 0-1)

"Даллас" – "Оттава"

5 – 4 (2-3; 1-1; 2-0)

"Аризона" – "Сан-Хосе"

1 – 0 (0-0; 1-0; 0-0)

"Вегас" – "Баффало"

2 – 5 (0-0; 1-1; 1-4)

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