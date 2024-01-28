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НХЛ. Флорида в овертайме побеждает Айлендерс, Оттава разгромно проигрывает Рейнджерс

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида в овертайме побеждает Айлендерс, Оттава разгромно проигрывает Рейнджерс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" – "Бостон"

2:6 (0:4, 1:1, 1:1)

"Даллас" - "Вашингтон"

5:4 после ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

"Сан-Хосе" - "Баффало"

2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

"Эдмонтон" - "Нэшвилл"

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

"Каролина" - "Аризона"

3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

"Питтсбург" - "Монреаль"

3:2 после ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

"Тампа-Бэй" - "Нью-Джерси"

6:3 (0:0, 2:0, 4:3)

"Айлендерс" – "Флорида"

2:3 после ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

"Виннипег" - "Торонто"

2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

"Оттава" - "Рейнджерс"

2:7 (1:0, 1:5, 0:2)

"Детройт" - "Вегас"

5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

"Миннесота" - "Анахайм"

2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

"Ванкувер" - "Коламбус"

5:4 после ОТ (0:0, 1:4, 3:0, 1:0)

"Калгари" - "Чикаго"

1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

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