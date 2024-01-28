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НХЛ. Флорида в овертайме побеждает Айлендерс, Оттава разгромно проигрывает Рейнджерс
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 27 на 28 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Бостон"
2:6 (0:4, 1:1, 1:1)
"Даллас" - "Вашингтон"
5:4 после ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
"Сан-Хосе" - "Баффало"
2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
"Эдмонтон" - "Нэшвилл"
4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
"Каролина" - "Аризона"
3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
"Питтсбург" - "Монреаль"
3:2 после ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
"Тампа-Бэй" - "Нью-Джерси"
6:3 (0:0, 2:0, 4:3)
"Айлендерс" – "Флорида"
2:3 после ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
"Виннипег" - "Торонто"
2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
"Оттава" - "Рейнджерс"
2:7 (1:0, 1:5, 0:2)
"Детройт" - "Вегас"
5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
"Миннесота" - "Анахайм"
2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
"Ванкувер" - "Коламбус"
5:4 после ОТ (0:0, 1:4, 3:0, 1:0)
"Калгари" - "Чикаго"
1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
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