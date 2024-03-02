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НХЛ. Вашингтон побеждает Филадельфию, поражения Оттавы и Нью-Джерси

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон побеждает Филадельфию, поражения Оттавы и Нью-Джерси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Филадельфия"

5 – 2 (0-2; 3-0; 2-0)

"Оттава" – "Аризона"

3 – 5 (1-3; 2-0; 0-2)

"Анахайм" – "Нью-Джерси"

4 – 3 (2-1; 2-1; 0-1)

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