Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Вашингтон побеждает Филадельфию, поражения Оттавы и Нью-Джерси
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Филадельфия"
5 – 2 (0-2; 3-0; 2-0)
"Оттава" – "Аризона"
3 – 5 (1-3; 2-0; 0-2)
"Анахайм" – "Нью-Джерси"
4 – 3 (2-1; 2-1; 0-1)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- FT: Аргентина передала Украине купленные у России вертолеты
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- И Бойко отдельный привет. Полесье - ЛНЗ 0:1. Видео гола и обзор матча
- Гашек: Я рад, что НХЛ не пригласила Чехию на турнир четырёх наций
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн