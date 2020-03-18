Украинские спортсмены из-за карантина не могут полноценно готовиться к Токио-2020

Украинские спортсмены Жан Беленюк, Станислав Горуна и Ольга Салодуха рассказали XSPORT о ситуации, когда они из-за карантина в связи с коронавирусом не могут нормально готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Жан Беленюк

"С сегодняшнего дня не работают спортивные базы, где мы тренировались, все спортзалы закрыты. Большой вопрос, каким образом готовиться. Сегодня начну бегать, хорошо, что лес недалеко есть. Там из подручных средств буду делать приспособления, чтобы хоть как-то поддерживать форму".

Станислав Горуна

"Есть тренировки, которые мы согласовываем с тренером. Что-то делаю дома, что-то на улице – но это общефизические упражнения плюс бег и ускорения. Делаю вещи для поддержки физической формы".

Ольга Саладуха

"У нас отменили бриллиантовую лигу в Китае и Дохе. Ситуация у нас не очень хорошая, но мы все в равных условиях, поскольку карантин по всему миру и вчера Международный олимпийский комитет прислал комьюнити для всех, чтобы спортсмены не паниковали и не срывали подготовку к Олимпийским играм".