Верняев: Перенос Олимпиады? Потерплю, возраст позволяет

Накануне Международный олимпийский комитет в связи с пандемией коронавируса принял решение перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 года.

"Это на 100% очевидное решение. Буду делать, как скажут. От меня все равно ничего не зависит. Даже если скажут, что Игры через неделю, то буду готовиться. Как есть, так есть. Злиться на кого-то или обижаться бессмысленно.

Ситуация очень двухсторонняя. Допустим, мне не принципиально проводить Олимпиаду в этом году или в следующем. Мне возраст позволяет.

Но с другой стороны, тут уже идет вопрос интересов здоровья человечества, а не просто спорта.

Если карантин затянется до апреля или мая, то потом безумно тяжело восстановиться. За месяц ты не наберешь форму. В этом плане может и лучше, что перенесли Олимпиаду на следующий год, потому что будет куча соревнований", - сказал Верняев.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-да-Жанейро Олег Верняев завоевал золото в упражнениях на брусьях.