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Олимпиада 2020. Украинка Гапонова уступила в первом круге соревнований по настольному теннису
К сожалению украинка проиграла
Украинская спортсменка Анна Гапонова неудачно стартовала на Олимпийских играх 2020. В первом раунде соревнований по настольному теннису наш соотечественница уступила представительнице Австрии Иа Лиу.
Счет встречи 4-2 (11-4; 6-11; 6-11; 11-4; 11-3; 11-5) в пользу победительницы встречи.
Отметим, что ранее украинец Коу Лей
Напомним, что Дарья Билодид
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