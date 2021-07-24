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Олимпиада 2020. Украинка Гапонова уступила в первом круге соревнований по настольному теннису

Олимпиада
(1 голосов)

К сожалению украинка проиграла

Олимпиада 2020. Украинка Гапонова уступила в первом круге соревнований по настольному теннису

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Анна Гапонова неудачно стартовала на Олимпийских играх 2020. В первом раунде соревнований по настольному теннису наш соотечественница уступила представительнице Австрии Иа Лиу.

Счет встречи 4-2 (11-4; 6-11; 6-11; 11-4; 11-3; 11-5) в пользу победительницы встречи.

Отметим, что ранее украинец Коу Лей вышел во второй круг соревнований.

Напомним, что Дарья Билодид завоевала бронзу ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020
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