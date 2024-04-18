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НОК обратился к МОК с требованием не допускать российских спортсменов на ЧЕ-2024 по дзюдо
Речь идет о ряде дзюдоистов, которые поддерживают войну
НОК
Украина требует не допускать к чемпионату Европы российских дзюдоистов, которые поддерживают войну.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, а также президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк обратились к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, а также президенту Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусу Визеру с требованием не допускать к участию в чемпионате Европы по дзюдо 2024 спортсменов, которые поддерживают войну России против Украины.
Речь идет о Мадине Таймазовой, Инала Тасоева, Яго Абуладзе, Армана Адамяна, Даниила Лаврентьева, Махмадбека Махмадбекова, Михаила Игольникова, Армана Адамяна, Матвея Каниковского, Тамерлана Башаева, Глафиру Борисову, Ксению Галицкую, Дали Лилуашвили, Камилу Бадурову, Элис Старцеву, Рамазана Абдулаева.
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Подписанты просят учесть приведенные факты и принять все возможные меры, чтобы предотвратить участие российских и белорусских атлетов, которые являются членами военных организаций и поддерживают войну против Украины, в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
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