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Беломоина – восьмая на Олимпийских играх в Токио
Личный рекорд, но не более того
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Яна Беломоина финишировала на восьмой позиции в маунтинбайке в рамках Олимпиады в Токио и обновила личный рекорд. На Играх-2012 в Лондоне украинка заняла 13-е место, а спустя 4 года в Рио-да-Жанейро стала 9-й.
Беломоина на старте 20-километрового заезда не смогла зацепиться за лидирующую группу, оказавшись на 18-м месте Украинка постепенно прорывалась вверх, однако выше восьмого позиции подняться ей не удалось.
Олимпийской чемпионкой в маунтинбайке стала Йоланда Нефф, а весь подиум заняли представительницы сборной Швейцарии.
Полные результаты гонки:
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