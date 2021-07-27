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Беломоина – восьмая на Олимпийских играх в Токио

Олимпиада
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Личный рекорд, но не более того

Беломоина – восьмая на Олимпийских играх в Токио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Яна Беломоина финишировала на восьмой позиции в маунтинбайке в рамках Олимпиады в Токио и обновила личный рекорд. На Играх-2012 в Лондоне украинка заняла 13-е место, а спустя 4 года в Рио-да-Жанейро стала 9-й.

Беломоина на старте 20-километрового заезда не смогла зацепиться за лидирующую группу, оказавшись на 18-м месте Украинка постепенно прорывалась вверх, однако выше восьмого позиции подняться ей не удалось.

Олимпийской чемпионкой в маунтинбайке стала Йоланда Нефф, а весь подиум заняли представительницы сборной Швейцарии.

Полные результаты гонки:

Беломоина – восьмая на Олимпийских играх в Токио - изображение 1

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В статье: Олимпийские игры 2020 Яна Беломоина
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