Украинка Марченко выбила двукратную чемпионку мира и вышла в 1/16 финала Олимпиады

Украинская лучница Вероника Марченко в 1/32 финала Олимпийских игр в Токио сенсационно одолела представительницу Китайского Тайбэя Лэй Цяньин, которая на последнем чемпионате мира выиграла золото и в личных соревнованиях, и в командных.

Марченко уступала 2:4, но выиграла два следующих сета, причем в решающей партии Вероника все три стрелы отправила в «десятку».

В 1/16 финала Марченко ждет дуэль с олимпийской чемпионкой Токио в командном турнире кореянкой Кан Чхэ Ён.

Вероника Марченко – единственная украинка в 1/16 финала. Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова и Алексей Гунбин выбыли из борьбы после первых матчей.

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