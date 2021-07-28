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Украинка Марченко выбила двукратную чемпионку мира и вышла в 1/16 финала Олимпиады
Приятная сенсация
фото - extremeplanet.ru
Украинская лучница Вероника Марченко в 1/32 финала Олимпийских игр в Токио сенсационно одолела представительницу Китайского Тайбэя Лэй Цяньин, которая на последнем чемпионате мира выиграла золото и в личных соревнованиях, и в командных.
Марченко уступала 2:4, но выиграла два следующих сета, причем в решающей партии Вероника все три стрелы отправила в «десятку».
В 1/16 финала Марченко ждет дуэль с олимпийской чемпионкой Токио в командном турнире кореянкой Кан Чхэ Ён.
Вероника Марченко – единственная украинка в 1/16 финала. Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова и Алексей Гунбин выбыли из борьбы после первых матчей.
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