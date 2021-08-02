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Кохан вышел в финал Олимпиады с пятого места

Олимпиада
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Украинец поспорит за медаль

Кохан вышел в финал Олимпиады с пятого места

фото - galinfo.com.ua

Новина українською

Михаил Кохан на дебютных Олимпийских играх в Токио со второй попытки выполнил квалификационный норматив в метании молота, отправив снаряд на 78 метров и 36 сантиметров.

Кохан стал одним из пяти атлетов с квалификационным нормативом (77,50), а в итоговом протоколе квалификации украинец замкнул топ-5.

Глеб Пискунов в лучшей попытке отправил молот на 73 метра и 84 сантиметра, чего не хватило, чтобы выйти в финал.

Украина на третьей Олимпиаде подряд будет представлена в финале метания молота, а единственную медаль стране в этой дисциплине в 1996 году в Атланте принес Александр Крикун.

Финал Олимпиады в метании молота при участии Михаила Кохана пройдет 4 августа.

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В статье: Михаил Кохан Олимпийские игры 2020 метание молота
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