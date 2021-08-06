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Каратистка Серегина не вышла в полуфинал Олимпиады
Повторить успех Терлюги не удалось
фото - Reuters
Анита Серегина на Олимпийских играх в Токио в категории до 61 кг на групповом этапе заняла третье место и не попала в полуфинал.
Серегина в первом бою одолела представительницу Перу Алехандру Гранде (6:1), затем свела вничью поединок с марокканкой Садини Бтиссам (1:1), но в концовке групповой стадии дважды проиграла на последних секундах – египтянке Джиане Лотфи (1:2) и Йоване Прекович (4:6) из Сербии.
Последним среди украинских каратистов сегодня в 11:00 по Киеву стартует Станислав Горуна.
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