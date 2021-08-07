Олимпиада 2020. Украина берет командную бронзу в артистическом плавании

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала бронзовые награды на Олимпийских играх 2020 в командном выступлении.

Имена бронзовых призеров Олимпиады 2020 : Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник.

Наши девушки показали результат 190,3018 балла (94,2685 техническая и 93,0333 свободная программы), что позволило им взять бронзовые награды. Золото у представительниц ОКР (196,0979 балла), а серебро досталось китаянкам (193,5310 баллы).

Эта медаль стала 17-й в копилке сборной Украины на Олимпийских играх 2020 (1 золотая, 5 серебряных и 11 бронзовых).

Напомним, что украинка Ливач будет бороться за бронзу ОИ 2020.

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