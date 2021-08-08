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Олимпиада 2020. Невероятно: Елена Старикова - в финале велотрека в спринте
Украинка поборется за золото
Украинская спортсменка Елена Старикова вышла в финал Олимпийских игр 2020 в дисциплине спринт (велотрек).
В полуфинальном матче наша соотечественница одолела представительницу Гонконга Ше Вай Ли.
Счет заездов 2-0 в пользу Стариковой.
В финальном поединке за золото Олимпиады 2020 украинка поборется с представительницей Канады Келси Митчел, которая в своем заезде победила мощную немку Эмму Хинце (2-1).
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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