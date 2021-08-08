Олимпиада 2020. Невероятно: Елена Старикова - в финале велотрека в спринте

Украинская спортсменка Елена Старикова вышла в финал Олимпийских игр 2020 в дисциплине спринт (велотрек).

В полуфинальном матче наша соотечественница одолела представительницу Гонконга Ше Вай Ли.

Счет заездов 2-0 в пользу Стариковой.

В финальном поединке за золото Олимпиады 2020 украинка поборется с представительницей Канады Келси Митчел, которая в своем заезде победила мощную немку Эмму Хинце (2-1).

Напомним, что ранее Ярослава Магучих прокомментировала бронзу ОИ 2020.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!