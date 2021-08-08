  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада 2020. Невероятно: Елена Старикова - в финале велотрека в спринте
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада 2020. Невероятно: Елена Старикова - в финале велотрека в спринте

Олимпиада
Обновлено
(1 голосов)

Украинка поборется за золото

Олимпиада 2020. Невероятно: Елена Старикова - в финале велотрека в спринте

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Елена Старикова вышла в финал Олимпийских игр 2020 в дисциплине спринт (велотрек).

В полуфинальном матче наша соотечественница одолела представительницу Гонконга Ше Вай Ли.

Счет заездов 2-0 в пользу Стариковой.

В финальном поединке за золото Олимпиады 2020 украинка поборется с представительницей Канады Келси Митчел, которая в своем заезде победила мощную немку Эмму Хинце (2-1).

Напомним, что ранее Ярослава Магучих прокомментировала бронзу ОИ 2020.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020 Елена Старикова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...