Самые эффектные нокауты Олимпиады в Токио. ВИДЕО

Телеканал Eurosport представил подборку самых зрелищных нокаутов на Олимпийских играх в Токио.

В этом видео засветился и украинец Александр Хижняк, который в финале боксерского турнира в категории до 75 кг досрочно проиграл сопернику из Бразилии.

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