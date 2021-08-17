Почему тренеры украинских спортсменов не поехали на Олимпиаду в Токио? Реакция Беленюка и Килипко

Поздравляем друзья! Вы на канале "Шоуспортє"! И сегодня мы посмотрим на другую сторону Олимпиады. Грязные секреты скрывает олимпийский комитет Украины, все так радужно как нам говорят, почему спортсмены недовольны и не хотят продолжать карьеру в Украине, что творится на местах. Обо всем этом и не только. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.

Весь интернет облетело видео где Марина Килипко, которая заняла пятое место в прыжках с шестом и не смогла сдержать эмоции из-за того, что ее тренера не было рядом с ней в один из главных моментов в ее жизни. Разберемся, почему же наставник спортсменки не смог быть рядом. Проблема в том что Международный Олимпийский комитет установил квоту на количество тренеров, которые могут сопровождать спортсменов на соревнованиях. Кроме делегации, в которую входят спортсмены, тренеры, массажисты, врачи и спарринг-партнеры, есть "штаб", куда входят так называемые "спортивные функционеры" преимущественно из Министерства молодежи и спорта. По словам украинской спортсменки, несмотря на их многократные просьбы, спортивные функционеры не включили в состав делегации ее личного тренера, и в момент, когда ей была очень нужна поддержка, осталась без нее. Ей обещали принять решение потом на каких-то заседаниях. Однако и по сей день она не получила ответа, почему с ней рядом не был ее тренер. И не только с ней. Еще была Яна Гладийчук - вторая спортсменка в прыжках на Олимпиаде от нашей команды. Коуча также не взяли.

Также свою жалобу на нехватку тренеров, выразил Жан Беленюк, который получил золотую медаль на играх по вольной борьбе: "Пока наш тренер был на схватке Парвиза, я уже выходил на ковер - там очень плотный график. Он едва успевал взять необходимые вещи и выйти со мной на ковер. я просил, чтобы другие тренера подстраховали нас в данный момент. так что ситуация действительно сложная. Это, я так понимаю, такой режим именно на этих Олимпийских играх. Не допускают всех необходимых людей, которые были бы полезны на соревнованиях. но есть как есть. И это очень плохо, если именно этот фактор повлиял на результат этой девушки. Мне очень жаль".