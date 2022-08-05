Украина не поддержала отстранения россии и беларуси от международных соревнований

25 стран Евросоюза, а также Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия подписали общую декларацию о дальнейших санкциях в сфере спорта, призывающую устранить россиян и белорусов от международных спортивных организаций.

Об этом пишет пресс-служба Министерства спорта и туризма Польши.

В этом документе отсутствует подпись украинской стороны. Также в этом списке не было Болгарии, Венгрии и Швейцарии.

"Мы рекомендовали международным федерациям исключить российских и белорусских спортсменов и команды по международным соревнованиям, а также лишить россию и беларусь права на проведение крупных международных мероприятий", - заявил министр спорта Польши Камил Бортничук.

Документ предусматривает следующее:

– российские и белорусские органы управления спортом на национальном уровне должны быть приостановлены как члены международных спортивных федераций;

- лица, тесно связанные с российскими и белорусскими властями, в том числе чиновники, должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях;

- национальные и международные спортивные организации должны рассмотреть вопрос о прекращении трансляции своих спортивных соревнований в россии и беларуси.

В случае, если национальные и международные спортивные организации и другие организаторы спортивных мероприятий решат разрешить связанным со спортом лицам из россии и беларуси принимать участие в спортивных мероприятиях:

- должно быть ясно, что эти люди не представляют русское или белорусское государство;

- запретить использование государственных флагов, гербов и гимнов россии и белоруссии;

- необходимо принять соответствующие меры, чтобы гарантировать, что любые публичные заявления или символы, демонстрируемые на спортивных мероприятиях – всеми привлеченными игроками, официальными лицами и администраторами – отвечают условиям этого заявления.