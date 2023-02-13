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Гутцайт: Жизнь украинцев важнее, чем участие в Олимпиаде
Министр молодежи и спорта высказался о бойкоте соревнований
Мінмолодіспорту
Министр молодежи и спорта и президент НОК Украины Вадим Гутцайт в интервью YouTube-канала ProUa рассказал о возможном бойкоте летних Олимпийских игр-2024.
Напомним, что такой вариант возможен, в случае допуска российских и белорусских спортсменов в международные турниры.
"Это очень сложный вопрос. Я уже свое мнение сказал. Если они будут допущены, то мое личное видение – нужно бойкотировать. Вы уже, возможно, видели и читали, что мое выражение по всем СМИ и в мире прошло, что мнение президента НОК – это бойкот Олимпийских игр.
"Я считаю, что жизнь украинцев важнее, чем участие в Олимпиаде, хотя ОИ – это важнейший старт в мире для каждого спортсмена. И для страны то же самое. Представление страны на Олимпиаде – это очень важно. Но это мое личное мнение. Я не принимаю решение сам. Будем собирать внеочередную ассамблею, где все президенты федераций, наши известные спортсмены выскажут свое мнение. Или мы едем на ОИ или не едем. Будем принимать это решение вместе с нашей олимпийской семьей", - приводит слоа Гутцайта XSport.
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