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МОК не будет отменять санкции в отношении россиян и белорусов

Олимпиада
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Ждем официального решения

МОК не будет отменять санкции в отношении россиян и белорусов

Новина українською

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление о том, что не планирует отменять санкции, применённые к России и Беларуси.

"МОК беспрецедентным образом применил санкции в отношении России и Беларуси: отсутствие международных спортивных мероприятий, отсутствие флагов, гимнов или других национальных символов, недопуск правительственных или государственных чиновников на какие-либо международные спортивные мероприятия. Санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем дополнительно усилены и подтверждены Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе.

Начиная с древних Олимпийских игр нашей миссией всегда было способствовать миру через спорт, МОК по сей день остаётся приверженным миссии по объединению всего мира для мирных соревнований", — сообщает пресс-служба МОК.

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В статье: МОК
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