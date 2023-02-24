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МОК не будет отменять санкции в отношении россиян и белорусов
Ждем официального решения
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление о том, что не планирует отменять санкции, применённые к России и Беларуси.
"МОК беспрецедентным образом применил санкции в отношении России и Беларуси: отсутствие международных спортивных мероприятий, отсутствие флагов, гимнов или других национальных символов, недопуск правительственных или государственных чиновников на какие-либо международные спортивные мероприятия. Санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем дополнительно усилены и подтверждены Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе.
Начиная с древних Олимпийских игр нашей миссией всегда было способствовать миру через спорт, МОК по сей день остаётся приверженным миссии по объединению всего мира для мирных соревнований", — сообщает пресс-служба МОК.
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