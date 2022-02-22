Владислав Гераскевич: "Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны"

Член сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич в Instagram высказался о ситуации на Востоке Украины после вчерашнего указа президента России Владимира Путина о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР".

«Наш голос может быть услышан. Я – обычный украинец, который хочет видеть улыбки и радость на улицах родного города, хочет видеть развитие и процветание Родины, хочет заниматься любимым делом и прославлять Украину, хочет быть спокойным за родных и близких дома.

На наш призыв к миру обратил внимание весь мир, и мы получаем поддержку со всех уголков планеты. Мы очень ценим Вашу поддержку и искренне благодарны за то, что Вы разделяете нашу позицию. Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны», – написал Гераскевич.