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Владислав Гераскевич: "Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны"

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Комментарий украинского олимпийца

Владислав Гераскевич: "Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Член сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич в Instagram высказался о ситуации на Востоке Украины после вчерашнего указа президента России Владимира Путина о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР".

«Наш голос может быть услышан. Я – обычный украинец, который хочет видеть улыбки и радость на улицах родного города, хочет видеть развитие и процветание Родины, хочет заниматься любимым делом и прославлять Украину, хочет быть спокойным за родных и близких дома.

На наш призыв к миру обратил внимание весь мир, и мы получаем поддержку со всех уголков планеты. Мы очень ценим Вашу поддержку и искренне благодарны за то, что Вы разделяете нашу позицию. Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны», – написал Гераскевич.

Ранее Владислав Гераскевич продемонстрировал на Олимпиаде-2022 плакат "No war in Ukraine".

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В статье: политика Владислав Гераскевич
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