Гераскевич продемонстрировал на Олимпиаде-2022 плакат "No war in Ukraine"

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после третьей квалификационной попытки на Олимпийских играх-2022 в Пекине показал в камеру плакат «No war in Ukraine» («Нет войне в Украине»).

Перед решающей попыткой Гераскевич с результатом 3.04,83 занимает 17-е место (+4,34).

Напомним, начиная с октября Россия активно стягивает войска к границам Украины. Западные политики предупреждают о риске полномасштабного вторжении РФ, в связи с чем предоставляют Киеву военную и дипломатическую помощь.