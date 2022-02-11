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Гераскевич продемонстрировал на Олимпиаде-2022 плакат "No war in Ukraine"

Олимпиада
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Патриот своей страны

Гераскевич продемонстрировал на Олимпиаде-2022 плакат "No war in Ukraine"

Новина українською

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после третьей квалификационной попытки на Олимпийских играх-2022 в Пекине показал в камеру плакат «No war in Ukraine» («Нет войне в Украине»).

Перед решающей попыткой Гераскевич с результатом 3.04,83 занимает 17-е место (+4,34).

Напомним, начиная с октября Россия активно стягивает войска к границам Украины. Западные политики предупреждают о риске полномасштабного вторжении РФ, в связи с чем предоставляют Киеву военную и дипломатическую помощь.

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В статье: Олимпиада-2022 скелетон Владислав Гераскевич
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