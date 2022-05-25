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Украинки уступили в первом матче волейбольной Золотой лиге

Другие виды
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Сегодня будет возможность взять реванш

Украинки уступили в первом матче волейбольной Золотой лиге

Фото: cev.eu / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по волейболу уступила в первом матче Золотой Евролиги. Соперницами наших девушек была Румыния, а матч затянулся до пятого сета.

Первая партия осталась до хозяйками площадки, но во второй и третьей перевес уже был у нашей команды. Казалось, что поединок завершится в четвёртом сете, по ходу которого украинки вели 15:6. однако румынки выдали несколько удачный серий, не только подтянувшись по счёту, но и выйдя вперёд. В похожем стиле прошёл и тай-брейк: "жёлто-синие" владели преимуществом по счёту, но не довели дело до победы.

Это был первый матч Евролиги для сборной. Уже сегодня наши девушки проведут номинально домашний матч с румынками, но он также состоится на площадке соперниц.

Волейбол. Женщины. Золотая Евролига
Румыния - Украина 3:2 (25:15, 22:25, 19:25, 25:21, 15:12)

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В статье: волейбол женская сборная Украины по волейболу
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