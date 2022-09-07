Вадим Гутцайт: Уже нет спорта вне политики

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что лично для него сменила война:

– Беленюк рассказывал, что до начала большой войны вы говорили, что спорт должен быть вне политики.

– Да, это правда, но и Беленюк тоже придерживался такой позиции, и все спортсмены поддерживали. МОК всегда придерживается принципа Олимпийской хартии "Спорт вне политики". Мы всегда так жили и трудились, но не в сегодняшних реалиях. Если убивают наших мирных граждан, женщин, детей, наших воинов, то спорт уже не вне политики. Уже нет спорта вне политики. Спорт в политике.

– Когда война закончится, спорт останется вне политики?

– Когда она закончится, тогда мы с вами вернемся к этому вопросу.

- То есть нет целей после победы оставлять санкции против россии?

- На сегодняшний день самое важное – это победа. Но, конечно, когда война закончится, то шаг за шагом россияне начнут возвращаться на международные соревнования".