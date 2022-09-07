Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вадим Гутцайт: Уже нет спорта вне политики
Министр молодежи и спорта высказал свою точку зрения
Мінмолодіспорту
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что лично для него сменила война:
– Беленюк рассказывал, что до начала большой войны вы говорили, что спорт должен быть вне политики.
– Да, это правда, но и Беленюк тоже придерживался такой позиции, и все спортсмены поддерживали. МОК всегда придерживается принципа Олимпийской хартии "Спорт вне политики". Мы всегда так жили и трудились, но не в сегодняшних реалиях. Если убивают наших мирных граждан, женщин, детей, наших воинов, то спорт уже не вне политики. Уже нет спорта вне политики. Спорт в политике.
– Когда война закончится, спорт останется вне политики?
– Когда она закончится, тогда мы с вами вернемся к этому вопросу.
- То есть нет целей после победы оставлять санкции против россии?
- На сегодняшний день самое важное – это победа. Но, конечно, когда война закончится, то шаг за шагом россияне начнут возвращаться на международные соревнования".
Популярное сейчас
- Фенербахче - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Динамо поздравило Шахтер с победой над Лейпцигом в Лиги чемпионов
- Йовичевич: Мы заслужили полностью такой результат, потому что играли сердцем
- Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по волейболу
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО