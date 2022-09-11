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Беленюк показал секретное фото с совещания у Путина
Откуда он его взял
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк показал секретное фото с совещания у фашиста путина. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик
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