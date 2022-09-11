Беленюк показал секретное фото с совещания у Путина

Украинский спортсмен, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк показал секретное фото с совещания у фашиста путина. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Александр Усик показал фото с игры в баскетбол.