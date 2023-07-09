Сборная Украины по пляжному футболу квалифицировалась на ЧМ-2024

В решающем поединке квалификации к Чемпионату мира по пляжному волейболу 2024 сборная Украины обыграла Молдову со счетом 5:2. Благодаря этому, украинская команда получила путевку в финальную часть турнира, которая пройдет с 15 по 25 февраля в ОАЭ.

Последний раз "желто-синие" выходили в эту стадию соревнований в 2013 году.

Также среди европейских команд, кроме Украины, на ЧМ-2024 примут участие Беларусь, Португалия и Италия.

Квалификация ЧМ-2024

Украина - Молдова - 5:2

Голы: Зборовский (2), Пославский (22), Пашко (25), Войтенко (27), Неруш (29) - Подлеснов (5), Граур (23)