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Сборная Украины по пляжному футболу квалифицировалась на ЧМ-2024

Пляжный футбол
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Сборная Украины по пляжному футболу квалифицировалась на ЧМ-2024

Фото: Асоціація пляжного футболу України

Новина українською

В решающем поединке квалификации к Чемпионату мира по пляжному волейболу 2024 сборная Украины обыграла Молдову со счетом 5:2. Благодаря этому, украинская команда получила путевку в финальную часть турнира, которая пройдет с 15 по 25 февраля в ОАЭ.

Последний раз "желто-синие" выходили в эту стадию соревнований в 2013 году.

Также среди европейских команд, кроме Украины, на ЧМ-2024 примут участие Беларусь, Португалия и Италия.

Квалификация ЧМ-2024

Украина - Молдова - 5:2

Голы: Зборовский (2), Пославский (22), Пашко (25), Войтенко (27), Неруш (29) - Подлеснов (5), Граур (23)

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу
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