Сборная Украины по пляжному футболу отказывается от участия на Чемпионате мира 2024

Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ближайшем чемпионате мира, который пройдет 15-24 февраля в ОАЭ (2024 FIFA Beach Soccer World Cup). Наша сборная добыла один из четырех пропусков от Европы, но также на чемпионат мира в Дубае квалифицировалась и сборная Беларуси.

АПФУ и УАФ обращалась к FIFA и BSWW с просьбой отстранить команду Беларуси от выступлений, потому что эта команда представляет страну-подельника террористического режима России и является соучастником вооруженной агрессии против Украины. Но футбольные чиновники отказались это делать, как отказались от предложения, чтобы белорусы сыграли без своих национальных символов.

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Выполняя Приказ #4435 Министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля 2023г., который запрещает участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены/команды, представляющие РФ и республику Беларусь, сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на чемпионате мира 2024 в ОАЭ (2024 FIFA Beach Soccer World Cup).