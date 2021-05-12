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Соломон вызван на ближайшие матчи сборной Израиля

Премьер-лига
(1 голосов)

Сборная Израиля проведет два товарищеских матча

Соломон вызван на ближайшие матчи сборной Израиля

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон вызван в сборную Израиля.

23 мая стартует тренировочный лагерь национальной команды Израиля.

В рамках сбора у подопечных Виллибальда Руттенштайнера запланировано 2 спарринга: 5 июня – с Черногорией и 9 июня – с Португалией.

Напомним, что на счету хавбека 17 матчей за национальную команду, в которых Манор забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

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В статье: Израиль Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
ФК Шахтер

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