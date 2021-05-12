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Соломон вызван на ближайшие матчи сборной Израиля
Сборная Израиля проведет два товарищеских матча
Полузащитник "
23 мая стартует тренировочный лагерь национальной команды Израиля.
В рамках сбора у подопечных Виллибальда Руттенштайнера запланировано 2 спарринга: 5 июня – с Черногорией и 9 июня – с Португалией.
Напомним, что на счету хавбека 17 матчей за национальную команду, в которых Манор забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:ФК Шахтер
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