Соломон вызван на ближайшие матчи сборной Израиля

Полузащитник " Шахтера " Манор Соломон вызван в сборную Израиля.

23 мая стартует тренировочный лагерь национальной команды Израиля.

В рамках сбора у подопечных Виллибальда Руттенштайнера запланировано 2 спарринга: 5 июня – с Черногорией и 9 июня – с Португалией.

Напомним, что на счету хавбека 17 матчей за национальную команду, в которых Манор забил 2 гола и отдал 5 ассистов.