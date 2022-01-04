Аутсайдер Бундеслиги зимой хочет подписать полузащитника Зари - СМИ

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

По данным источника, на 25-летнего футболиста вышла "Арминия", которая хочет подписать украинца бесплатно. Если клуб Бундеслиги согласует с Кочергиным условия личного контракта, то предпримет попытку договориться с "Зарей" о переходе футболиста уже зимой.

"Арминия" готова предложить Владиславу личный контракт на лучших условиях, чем в "Заре". Однако деньги не играют главную роль в переходе, так как Кочергин давно хочет попробовать себя в европейском чемпионате

Напомним, что контракт Кочергина с "Зарей" истекает летом 2022 года. Сейчас игрок находится в дубле луганчан, так как не хочет продлевать соглашение с клубом.

"Арминия" занимает предпоследнее, 17-е место в Бундеслиге, имея в активе 16 очков.