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Аутсайдер Бундеслиги зимой хочет подписать полузащитника Зари - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Украинец может попробовать свои силы в Германии

Аутсайдер Бундеслиги зимой хочет подписать полузащитника Зари - СМИ

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

По данным источника, на 25-летнего футболиста вышла "Арминия", которая хочет подписать украинца бесплатно. Если клуб Бундеслиги согласует с Кочергиным условия личного контракта, то предпримет попытку договориться с "Зарей" о переходе футболиста уже зимой.

"Арминия" готова предложить Владиславу личный контракт на лучших условиях, чем в "Заре". Однако деньги не играют главную роль в переходе, так как Кочергин давно хочет попробовать себя в европейском чемпионате

Напомним, что контракт Кочергина с "Зарей" истекает летом 2022 года. Сейчас игрок находится в дубле луганчан, так как не хочет продлевать соглашение с клубом.

"Арминия" занимает предпоследнее, 17-е место в Бундеслиге, имея в активе 16 очков.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Источник:
fanday

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Комментарии (5)
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polus (Dnipro)
04.01.2022 в 12:49
Норм если попробует Бундеслигу. Денег надо бы дать, хоть 100 тыщ, хоть 1 Ойро..
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+2
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
04.01.2022 в 12:40
Если еще пол-года контракта, пусть выкладывают 1,5-2 млн хотя бы. Кстати, Заря его покупала или бесплатно достался? Тоже учитывать надо.
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
04.01.2022 в 12:40
Отправлять чела в дубль за то что не хочет продлевать контракт это рабство
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+2
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
04.01.2022 в 12:41
Согласен.
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+1
0
MaximSK (Киев)
04.01.2022 в 12:33
человек без игровой практики сможет ли заиграть в Бундеслиге, есть сомнения большие, хоть и Арминия, там слабых команд нет.
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0
0


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