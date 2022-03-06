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Шахтер может продать Фернандо Аталанте

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый легионер покидает Украину

Шахтер может продать Фернандо Аталанте

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Форвард донецкого "Шахтера" Фернандо может перейти в итальянскую "Аталанту". УАФ готова открыть специальное трансферное окно, благодаря которому игроки украинских клубов смогут уехать за границу.

Клубу Руслана Малиновского срочно нужен нападающий из-за травм основных Дувана Запаты и Луиса Муриэля. По информации Stop and Goal, главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини заинтересован в бразильском нападающем "Шахтера".

Фернандо в этом сезоне сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. "Шахтер" приобрел игрока летом 2018 года у "Палмейраса" за 5 с половиной миллионов евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Фернандо дос Сантос Педро
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