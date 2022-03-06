Шахтер может продать Фернандо Аталанте

Форвард донецкого "Шахтера" Фернандо может перейти в итальянскую "Аталанту". УАФ готова открыть специальное трансферное окно, благодаря которому игроки украинских клубов смогут уехать за границу.

Клубу Руслана Малиновского срочно нужен нападающий из-за травм основных Дувана Запаты и Луиса Муриэля. По информации Stop and Goal, главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини заинтересован в бразильском нападающем "Шахтера".

Фернандо в этом сезоне сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. "Шахтер" приобрел игрока летом 2018 года у "Палмейраса" за 5 с половиной миллионов евро.