Ворскла в следующем сезоне может выступать с пятью легионерами в составе

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак заявил, что три легионера, которые сейчас на контракте с командой, присоединятся к полтавчанам на заграничных сборах. Об этом он сказал в эфире "Эспрессо ТВ".

В эту тройку входят ганец Наджиб Якубу, хорват Давид Пуцлин и македонец Джоко Зайков.

Также Лисак добавил, что "Ворскла" готовит трансферы еще двух легионеров и опытного украинца. На счет последнего: речь идет не о Громове или Фаворове, как отмечали некоторые СМИ. Эти переходы следует ожидать в ближайшие двое-трое суток.

Отметим, что кроме трех вышеупомянутых легионеров на контракте у "Ворсклы" сейчас находятся люксембуржцы Оливье Тилль и Винсент Тилль, бразилец Ранжел и танзанец Йохана Оскар Мкомола.

Напомним, что полтавчане сейчас находятся на сборах в Польше.