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Ворскла в следующем сезоне может выступать с пятью легионерами в составе
Три готовы приехать, с двумя еще ведутся переговоры
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак заявил, что три легионера, которые сейчас на контракте с командой, присоединятся к полтавчанам на заграничных сборах. Об этом он сказал в эфире "Эспрессо ТВ".
В эту тройку входят ганец Наджиб Якубу, хорват Давид Пуцлин и македонец Джоко Зайков.
Также Лисак добавил, что "Ворскла" готовит трансферы еще двух легионеров и опытного украинца. На счет последнего: речь идет не о Громове или Фаворове, как отмечали некоторые СМИ. Эти переходы следует ожидать в ближайшие двое-трое суток.
Отметим, что кроме трех вышеупомянутых легионеров на контракте у "Ворсклы" сейчас находятся люксембуржцы Оливье Тилль и Винсент Тилль, бразилец Ранжел и танзанец Йохана Оскар Мкомола.
Напомним, что полтавчане сейчас находятся на сборах в Польше.
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